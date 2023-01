Hoe Boos een breekijzer werd voor het brede debat over grensoverschrijdend gedrag

John de Mol tijdens de uitzending van BOOS over The Voice. Beeld BNNVARA

Op donderdag 20 januari 2022 om 16.00 uur exact ging ie dan eindelijk af: de bom op het Mediapark. De bom zelf was geen verrassing, de impact ervan wel. De dagen voorafgaand aan de gewraakte uitzending van Boos stonden al bol van het tumult: RTL kondigde aan dat The Voice of Holland per direct van de televisie gehaald zou worden, sponsors trokken zich één voor één terug, (oud-)coaches en medewerkers trokken hun handen af van het programma. Dat er iets goed fout zat was duidelijk, maar niemand wist toen nog waar Tim Hofman mee zou komen, laat staan wat de gevolgen zouden zijn.

En zelfs nu, precies een jaar en meer dan 10 miljoen views later, is het stof nog altijd niet neergedwarreld. Het justitiële onderzoek naar Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato loopt nog, wanneer het onderzoek van producent ITV wordt afgerond is niet bekend en of The Voice, jarenlang het succesnummer van RTL, ooit nog op de buis komt is de vraag, maar lijkt onwaarschijnlijk.

Wat wel vaststaat is dat door de 80 minuten durende uitzending van Boos het onderwerp grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld nadrukkelijk op de agenda is gezet. Bij Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, kwamen vorig jaar een kleine 400 meldingen binnen, 8 keer zoveel als in 2011. Uit een enquête van de FNV bleek dat in de media- en cultuursector bijna tweederde (64%) te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. “Schrikbarende cijfers die aangeven dat er nog heel veel werk te doen is,” zegt bestuurder van FNV Media & Cultuur Andrée Ruiters.

Na de uitzending van Boos volgden onthullingen over wat zich jarenlang had afgespeeld achter de schermen bij De Wereld Draait Door en over misstanden bij NOS Sport. Reputaties knakten, hooggeplaatste figuren ruimden (tijdelijk) het veld. Tegelijkertijd kwam er een breed maatschappelijk debat op gang over welk gedrag we onacceptabel vinden op de werkvloer. Een debat dat het mediapark en de juicekanalen overstijgt, maar betrekking heeft op iedere organisatie waar machtsverhoudingen een rol spelen. Waar de mondiale #metoo-discussie een eerste aanzet voor had gegeven, kreeg in Nederland het afgelopen jaar pas echt tractie.

Vieze Jeroentje

Het kabinet benoemde Mariëtte Hamer tot regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, bedrijven en andere organisaties stelden vertrouwenspersonen aan bij wie werknemers kunnen aankloppen als er iets onoorbaars gebeurt, protocollen werden opgesteld of aangescherpt. En ondertussen bleven verhalen in de media verschijnen van plekken waar het in het verleden ook mis was gegaan: op universiteiten, in de culturele sector, in de sportwereld, praktisch overal.

Maar misschien een nog wel belangrijker effect van de Boos-uitzending waren de ontelbare gesprekken die gevoerd werd in bedrijfskantines, in kleedkamers op sportverenigingen en aan de keukentafel. Een deel daarvan zal het roddelniveau niet zijn ontstegen: zou Linda de Mol echt weggaan bij haar ‘Vieze Jeroentje’? Was Ali B gevlucht naar Dubai? En had iemand nog iets van Marco Borsato vernomen? Maar tegelijkertijd ging ook die gesprekken over heel wezenlijke zaken.

Gemeengoed

Juist omdat het ging om de populairste talentenjacht op televisie, juist omdat de vermeende daders BN’ers zijn, juist omdat Tim Hofmans uitzending op YouTube verscheen en dus makkelijk zichtbaar was, werd het een onderwerp waar heel Nederland over kon en wilde meepraten. En hoewel het lastig meetbaar is, zal de maatschappelijke norm als gevolg van die Boos-uitzending een klein beetje verschoven zijn, en zijn mensen zich meer bewust geworden van machtsstructuren en ongewenst gedrag. Werd tamelijk academische terminologie als ‘consent,’ ‘victim blaming’ en ‘toxic masculinity’ vooral gebruikt in een kleine voorhoede van het debat, inmiddels zijn deze begrippen steeds meer gemeengoed geworden.

Hamer presenteerde eind vorig jaar een eerste aanzet tot een actieplan om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Heel concreet kon ze daarin nog niet zijn, wel benadrukte ze dat het ‘gesprek in de samenleving op gang gebracht moet worden’. Dat dit tijd nodig heeft onderschrijft Hamer: ‘Een cultuur die in eeuwen is gegroeid is niet in een paar jaar veranderd.’