Hoe Amsterdam en de Oranjes een haat-liefdeverhouding kregen

Beeld Sjoukje Bierma

In de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad duikt presentator Lorianne van Gelder in de geschiedenis van het koningshuis.

De Oranjes hebben volgens Paroolverslaggever Roelf Jan Duin en royaltywatcher Sam Hoevenaar namelijk een haat-liefdeverhouding met de hoofdstad. Ze zijn niet voor niets de enige koninklijke familie ter wereld die niet in de hoofdstad van hun land wonen. Maar waarom is dat eigenlijk zo? En hoe is dat historisch zo gegroeid?

Ook de band tussen de huidige leden van de koninklijke familie en Amsterdam komt aan bod. Want waar prinses Beatrix na sluitingstijd nog weleens door het Stedelijk Museum struint, laat koningin Máxima vrienden liever een andere kant van de stad zien: de Wallen.

En dan is er natuurlijk nog de komst van Amalia naar Amsterdam. Zij wilde hier studeren en wonen, maar inmiddels is ze noodgedwongen weer vertrokken uit haar grachtenpand. Hoe ziet haar studietijd er nu uit? En waarom koos ze überhaupt voor Amsterdam? Je hoort het in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

