Hoe Amsterdam de topsporthoofdstad van Nederland werd

27 Amsterdammers haalden bij de laatste Olympische Spelen in Tokio een medaille, meer dan landen als Turkije of Griekenland. In de stad trainen dagelijks honderden atleten op topniveau. Hoe groeide Amsterdam uit tot het tweede grootste topsportcentrum van het land? En waarom kiezen al die atleten ervoor om juist hier te trainen?

Amsterdam wereldstad zoomt deze week in op de topsportcultuur van de stad. Want Amsterdam mag dan vooral bekend staan als kunst- en cultuurstad, het is de laatste jaren óók uitgegroeid tot het tweede grootste topsportcentrum van Nederland, na Papendal.

Sportverslaggever Thomas Sijtsma en Frank Thewessem (directeur Topsport Amsterdam) vertellen presentator Lorianne van Gelder hoe dit zo gekomen is en wat het de stad brengt om zo veel topsporters te huisvesten en faciliteren. “Dat je Arno Kamminga elke dag kan zien zwemmen in het Sloterparkbad of de Olympische roeiers tegenkomt op de Bosbaan heeft een enorme inspirerende waarde. Het laat zien dat jij als sportend kind in Amsterdam je droom kan waarmaken,” aldus Thewessem. “3x3 basketbal is letterlijk van the streets naar Tokyo gegaan.”

Sijtsma en Thewessem twijfelen of Amsterdam zelf nog een poging zou moeten doen om de Spelen te organiseren, maar het topsportbeleid werpt in ieder geval zijn vruchten af. Sijtsma: “Als Amsterdam een land zou zijn, was het bij de laatste Olympische Spelen ongeveer als dertigste geëindigd op de medaillespiegel. Ik denk niet dat er veel steden zijn die dat kunnen overtreffen.”

Luister ook de andere aflevering van Amsterdam wereldstad of deel je tips en feedback via podcast@parool.nl