Hockeysters maken statement over ongelijke salarissen: ‘In dit tempo hebben we pas over 88 jaar gelijkheid’

Vrouwenhockey is in Nederland populairder dan mannenhockey, de speelsters hebben een grotere marktwaarde. Toch blijft hun betaling ver achter. En dat schuurt, vinden onder meer internationals Maria Verschoor en Josine Koning, die op internationale vrouwendag een stevig statement op Instagram plaatsten. ‘We moeten kennelijk meer tegengas geven.’

Ze hadden het er niet eens met elkaar over gehad, hockeyinternationals Maria Verschoor (28) en Josine Koning (27). Woensdag, op internationale vrouwendag, plaatsten ze zonder het van elkaar te weten een stevig statement op hun Instagrampagina. De boodschap: nog altijd worden vrouwen in de Nederlandse hoofdklasse ruim onderbetaald ten opzichte van de mannen. Terwijl: als er één sport is waar gelijke betaling geen discussie zou behoeven, dan is het hockey.

Verschoor (28) was tweeënhalf jaar geleden nota bene het boegbeeld van een campagne van ABN Amro, een grote sponsor in hockeyland, om tot gelijke salarissen te komen. “Maar er is weinig veranderd,” zegt de international van Amsterdam. Ze is oprecht blij met de steun van de bank, die bij het nieuwe contract met haar club afdwong dat 50 procent van het sponsorgeld naar de vrouwen gaat. “Als een van de eerste en enige grote sponsoren gaan zij wel voor gelijkheid.”

Het is alleen nog niet genoeg. Verschoor begrijpt dat dit proces tijd kost. “Maar ik wil hier wel tegenaan blijven trappen, we moeten kennelijk meer tegengas geven, harder schreeuwen.”

Uit cijfers van ABN Amro blijkt volgens Verschoor dat in 2021 nog altijd 80 procent van de sponsorgelden naar de mannen ging. Mannen verdienen in de hoofdklasse vijf tot tien keer zoveel. “Ik wil echt geen mannen bashen. Maar onze marktwaarde is hoger, wij hebben meer volgers op sociale media.” Ook bij clubs waar vrouwen succesvoller zijn dan mannen, bestaat een salarisgat in hun nadeel.

Verschoor merkte de afgelopen paar jaar enige verbetering. “Maar er moet echt meer gebeuren. Er worden nog steeds keuzes gemaakt waar ik niet vrolijk van word. Dan hoor ik bijvoorbeeld weer dat jonkies bij ons niet worden betaald en bij de mannen wel. Ik las dat het in dit tempo nog 88 jaar duurt voor er gelijkheid is.”

Het bericht van Verschoor werd een paar duizend keer geliked. “Bijna alle speelsters uit de hoofdklasse hebben het gedeeld. Ik ben ook blij met reacties van mannelijke spelers en coaches. Ik hoop dat iedereen er actief achter gaat staan.”

Verschoor wil snel met een afvaardiging van alle twaalf hoofdklasseclubs bij de vrouwen om tafel. En ze richt zich ook op de hockeybond. “Misschien moeten er wel regels komen. Net zoals er een quotum bestaat voor vrouwen in bestuursfuncties. Anders gaat het niet lukken. De keuzes liggen nu eenmaal voornamelijk bij mannen. Zij leggen het geld neer, en dat moet naar de mannen gaan.”

Koning (27), keepster bij recordkampioen Den Bosch en Oranje, signaleert hetzelfde. Op Instagram schreef ze: ‘Meer dan eens hoorde ik het salarisverschil tussen een topspeelster uit mijn team en een bankzitter bij de mannen. Terwijl wij al decennialang op (inter)nationaal niveau medailles winnen. Hoe vaak hoor je scheve verhoudingen waarbij de man minder verdiende dan de vrouw, terwijl hij beter presteerde? Ik nooit. Ik ben het wel zat.’

Marc Staal, voorzitter van Amsterdam, steunt het betoog van Verschoor. Hij geeft toe dat ook bij zijn club de salarissen nog niet gelijk zijn. Hoe de verhoudingen liggen, wil hij niet zeggen. “Maar Amsterdam en Den Bosch zijn voorlopers op evenwichtige budgetten.”

Staal legt uit waarom het niet zo eenvoudig is om de beloningen gelijk te trekken. Het heeft te maken met marktwerking. Als Amsterdam de salarissen van de mannen fors verlaagt, verliest het zijn concurrentiepositie ten opzichte van clubs die vol inzetten op de mannen. “Het is een keuze van de meeste hoofdklasseclubs om meer budget aan de mannen te besteden dan aan de vrouwen. Dat zorgt voor scheve verhoudingen. Je kan dit alleen oplossen door hier collectief met alle clubs afspraken over te maken. Ik kan een andere club alleen nergens toe dwingen.”

Er is geen club die de intentie van gelijke betalingen niet ondersteunt, zegt hoofd sponsoring van ABN Amro Sander Bestevaar. “Ik denk echt dat er zaken verbeterd zijn de afgelopen 2,5 jaar, maar ik ben het met de speelsters eens dat het lang duurt. Wij zijn alleen niet de enige partij. In het hockey heb je veel particuliere geldstromen, daar kunnen wij niet over oordelen. Wij zien ook geen salarisgegevens, kennelijk zijn er nog altijd technische commissies die dure contracten tekenen met mannen. Wat wij kunnen doen is zorgen dat ons geld eerlijk wordt verdeeld en dit onderwerp bij clubs adresseren.”