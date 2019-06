Hiv-preventiepil PrEP vanaf augustus beschikbaar bij de GGD

- Beeld ANP

Dat het middel dit jaar beschikbaar zou worden bij de GGD was al eerder beloofd. De exacte datum van de PrEP-regeling is nu pas bekend. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid garandeerde donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de pil vanaf 1 augustus in alle GGD-regio’s beschikbaar zal zijn.

De PrEP-regeling is gericht op homomannen met een verhoogd risico op hiv. Het ministerie schat dat het om ongeveer 6500 mannen zal gaan, die de komende vijf jaar kunnen rekenen op de medicatie en behandeling. De regeling loopt in zijn huidige vorm af in 2024.

De gebruikers moeten maximaal 25 procent van de totale kosten zelf bijdragen. De medicatie kost ongeveer 30 euro per maand bij dagelijks gebruik – de eigen bijdrage ligt dus rond de 8 euro per maand. De mannen die in aanmerking komen voor de PrEP-regeling krijgen ook medische zorg, zoals controle op soa’s, hiv en de nierfunctie.

Kostenbesparing

De verstrekking en vergoeding van PrEP zal de kosten van gezondheidszorg naar verwachting drastisch doen verlagen, zo stelt de minister. De maatregel zou na vijf jaar een besparing van ongeveer 33 miljoen euro op hiv-behandelingen opleveren, terwijl de te verwachte kosten op zo’n 22 miljoen euro liggen.

In Nederland leven ongeveer 20.000 mensen met hiv. Meer dan een kwart daarvan woont in Amsterdam. Geschat wordt dat de preventievepil circa 250 hiv-infecties per jaar kan voorkomen. Momenteel komen er elk jaar 800 hiv-infecties in Nederland per jaar bij.