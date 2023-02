Hiv-preventiepil blijft beperkt: ‘In Oekraïne begonnen vorig jaar meer mensen met PrEP dan in Nederland’

Beeld Alim Yakubov/Getty Images

1. Wat is er aan de hand?

PrEP is een preventiepil tegen hiv, het virus dat tot de ziekte aids kan leiden. Sinds augustus 2019 verstrekken de GGD’s in Nederland, bij wijze van pilot, voor vijf jaar lang de pil aan maximaal 6500 personen. De pil is dan enkel beschikbaar voor mannen die seks hebben met mannen en een groot risico lopen op infectie met hiv, zoals sekswerkers of mensen die een partner met hiv hebben. De pilot wordt deze zomer geëvalueerd, naar verwachting positief, en dan kan PrEP breed beschikbaar worden gemaakt.

Oud-minister voor Medische Zorg Tamara van Ark breidde deze pilot eind 2020 uit naar 8500 deelnemers. Het aantal mensen op de wachtlijst is in een jaar verdubbeld: waar het in november 2021 om 1425 mensen ging, zijn het er afgelopen december circa 3000. Zeker 2000 daarvan wonen in Amsterdam, volgens de lokale GGD.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maakte vorige week bekend bij brief aan de Tweede Kamer dat hij geen ruimte ziet om de pilot uit te breiden. Wie niet in aanmerking komt voor de pilot, kan volgens hem proberen de pillen via de huisarts te verkrijgen.

2. Waarom is dit een probleem?

Wie PrEP via de huisarts aanvraagt, moet de pillen zelf betalen, aangezien ze niet vergoed worden. Dat gaat op het moment om 30 tot 50 euro per pakket van dertig pillen. Bovendien gaan extra consulten en soa-testen van het eigen risico af.

Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds, wijst erop dat dit problematisch is voor de mensen die het moeilijkst te bereiken zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld om vluchtelingen, of mensen in stadsdeel Zuidoost, waar weinig mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van PrEP of er geen geld voor hebben.

Hij heeft er sowieso een probleem mee dat het in Nederland nog altijd om een pilot gaat. De minister onderzoekt met de pilot wat de invloed van PrEP is op het terugdringen van hiv-overdracht. Vermeulen begrijpt dat niet, aangezien de pil ‘in landen om ons heen, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, breed beschikbaar is’. Uit de Kamerbrief van Kuipers blijkt dat 44 mensen die op de wachtlijst stonden, hiv hebben gekregen.

De Wereldgezondheidsorganisatie gaf in 2015 een positief advies over de werking van het medicijn; in de jaren erop volgen ook het Europees Geneesmiddelenbureau en de Nederlandse Gezondheidsraad. Het RIVM stelt dat in de Nederlandse pilot 11 personen die aan PrEP zaten alsnog hiv hebben gekregen, maar wijt dat aan ‘waarschijnlijk verkeerd gebruik’.

Mark Vermeulen: “Zelfs in Oekraïne zijn vorig jaar ondanks de oorlog meer mensen met PrEP gestart dan in Nederland.” Overigens worden in Oekraïne wel jaarlijks zo’n 18.000 besmettingen met hiv gemeld, tegenover 427 in Nederland (in 2021).

3. Wat vinden de huisartsen ervan om in PrEP te voorzien?

Een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) benadrukt dat PrEP niet onder de basiszorg valt. “Het aanbod van PrEP vergt extra scholing of een aangepaste praktijkvoering.”

Mensen die PrEP gebruiken, moeten elke drie maanden op consult komen en op soa’s en hiv getest worden. Dat vergt extra handelingen en expertise van huisartsen, terwijl de druk op hen al enorm hoog is, zegt Stella Zonneveld. Zij is medisch directeur van de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (Roha).

Zij wijst erop dat er in 2018 al in Amsterdam een pilot liep waarbij veel huisartsenpraktijken waren aangesloten, in samenwerking met de GGD’s. Naar die situatie, met structurele vergoedingen voor de extra handelingen die de huisarts moet doen, zou ze graag teruggaan. “Ik merk dat de hoogopgeleide, goed geïnformeerde cliënten weten aan te kloppen bij de huisartsen,” zegt Zonneveld, “en de GGD kun je dan openhouden voor cliënten met een complexere zorgvraag.”

4. En hoe zit dat met de Amsterdamse huisartsen?

Volgens Zonneveld is de situatie in Amsterdam nog redelijk goed geregeld vergeleken met buiten Amsterdam. Zij zegt dat 176 huisartsenpraktijken samen aan zo’n 3000 personen PrEP leveren. Stichting PrEP.nu heeft een lijst opgesteld van huisartsen die PrEP-zorg leveren.

Zij konden geen PrEP bemachtigen en leven nu met hiv

Lyle Muns: 'Ik heb een tijdje therapie gevolgd, was depressief geworden.' Beeld Jennifer Gijrath

Lyle Muns (29) stond in 2017 voor de Amsterdamse pilot op de wachtlijst, en kreeg terwijl hij op de wachtlijst stond hiv.

“Toen de Amsterdamse pilot werd geïntroduceerd, was die binnen no time vol. Ik was op dat moment sekswerker en student, en PrEP kostte nog 500 euro per maand via de huisarts, dat budget had ik niet. Ik stond op de wachtlijst, en raakte hiv-positief.”

“Twee weken na mijn diagnose hoorde ik dat ik alsnog was toegelaten voor de pilot. Mijn diagnose had dus absoluut voorkomen kunnen worden. Dat raakte me toen. Ik heb een tijdje therapie gevolgd, was depressief geworden. Ik was boos op mezelf, maar ook op het publieke gezondheidsstelsel.”

“Ik denk dat we op dit moment dezelfde fouten maken. Het is onvoorstelbaar dat vijf jaar na dato PrEP nog steeds niet breed beschikbaar is. Ik ken veel jongens van wie ik weet dat ze risico lopen, die bijvoorbeeld in azc's wonen en niet via de huisarts de pillen kunnen krijgen. De huidige regeling voelt dubbel, het voelt alsof de gezondheid van lhbtq’ers niet serieus wordt genomen.”

Niels Oostenbrink: 'Ik vond het prima om met condoom seks te hebben, maar wat nou als je condoom scheurt?' Beeld Jennifer Gijrath

Niels Oostenbrink (34) mocht zeven jaar geleden niet op de wachtlijst voor de Amsterdamse pilot. Terwijl hij probeerde elders PrEP te krijgen, testte hij positief op hiv.

“Ik viel niet binnen de risicogroep: ik werk niet in de seksindustrie en gebruik geen drugs. Destijds was de PrEP-pilot heel klein en kon ik de pillen niet krijgen. Ik wilde toch graag mezelf beschermen: ik heb een vriend die op jonge leeftijd hiv kreeg, ik was er altijd heel bang voor. Ik vond het prima om met condoom seks te hebben, maar wat nou als je condoom scheurt?”

“Ik heb samen met een andere vriend, die hier ook gefrustreerd over was, vergeefs geprobeerd via Londen of Amerika de pillen te krijgen. Daarom testte ik me elke drie maanden bij de GGD. Op een dag werd ik gebeld, met de vraag of ik direct langs wilde komen. Ik testte positief op hiv. Dat was een enorme schok. Ik had veilige seks, ik zie mezelf als een verstandige man.”

“Het frustreert me dat Nederland nog altijd achterloopt. Misschien is de reden ervan financieel, maar ik ben nu voor de samenleving veel duurder dan wanneer ik PrEP had gekregen: nu zit ik de rest van mijn leven aan de medicijnen.”