Hitteplan in werking in groot deel van Nederland

Het hitteplan is een waarschuwing voor de risico’s van hitte en een oproep om extra op elkaar te letten. “Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken,” aldus het RIVM.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. Volgens het KNMI kan het zondag op sommige plaatsen al meer dan 28 graden worden en vanaf maandag nog warmer. In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden, in de kustprovincies lijkt het minder lang te duren.

Mensen die zondag van de zon willen genieten, moeten zich goed beschermen tegen verbranden. De zonkracht stijgt gemiddeld tot 7 op de zogeheten UV-index, wat inhoudt dat de onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden.

Eerste hittegolf

Weeronline voorspelde zaterdag al de eerste hittegolf van dit jaar. Daarvoor moet het vijf dagen achterelkaar minimaal 25 graden zijn, waarvan drie de tropische 30 graden moeten aantikken. Of dat gaat lukken, is onduidelijk. Voor donderdag en vrijdag zijn de verwachtingen nog onzeker. Maar dat er een serie warme dagen aankomt, is wel zeker.

Ook in de binnenstad van Amsterdam kan het behoorlijk warm worden, volgens het weerstation. Op zondag en maandag wordt het zo’n 30 graden, op dinsdag en woensdag komt daar nog een graadje bij. “Maar die verwachting geldt voor het weerstation dat net buiten Amsterdam staat. In de stad zelf wordt het nog een paar graden warmer,” legt Yannick Damen van Weeronline uit.

Vooral op de pleinen, bijvoorbeeld het Leidseplein en de Dam, verwacht Damen stuk hogere temperaturen. “Door de hoge gebouwen kan het daar wel 34 of 35 graden worden. En dat is dan in de schaduw: in de zon is het nog warmer.”

Zwemmen

De Reddingsbrigade Nederland adviseert om niet te gaan zwemmen op gevaarlijke plekken, zoals bij bruggen en sluizen. “Ook zwemmen in rivieren raden we af wegens de stroming,” aldus een woordvoerder.

De reddingsbrigade raadt aan alleen te gaan zwemmen op plekken waar het kan en mag. “Daarbij gaat het met name om de stranden en recreatieplassen. Dat zijn ook de plekken waar wij met onze vrijwilligers toezicht houden.”

Extra wegenwachters

Vanwege de hitte zet de ANWB de komende dagen tientallen extra wegenwachters in. “We moeten rekening houden met 500 tot 1000 extra pechgevallen per dag,” aldus een woordvoerder. De ANWB denkt dat de extra inzet op met name dinsdag en woensdag nodig zal zijn, omdat dan de hoogste temperaturen voor de komende week worden verwacht.

“Met die hoge temperaturen kunnen accu’s die al niet zo best zijn een extra tik krijgen. Ook moeten we rekening houden met oververhitte motoren,” zegt de woordvoerder.

De ANWB zet de extra mensen ook in om het werk van de wegenwachters wat minder zwaar te maken. “Het is best zwaar om met temperaturen van 30 graden of hoger te moeten werken en dan scheelt het als je dat werk over meer mensen kunt verdelen.”

Mensen die de komende dagen de weg op moeten, krijgen het advies voldoende water mee te nemen voor onder meer files en pech.