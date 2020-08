Hittegolf met ‘ongekend hoge’ temperaturen is nog niet helemaal voorbij

Zonnebaden op het strand in Zandvoort. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ook de rest van de week blijft het zomers. Zondagavond trekken er regen-, hagel- en onweersbuien over het land. “Die kunnen echt stevig zijn,” zegt meteoroloog Marsel Blok van Weerplaza. “Er valt dan veel water in korte tijd.”

Daarna is het gedaan met de benauwdheid en gaan we terug naar ‘typisch Nederlands zomerweer’, met maandag, dinsdag en woensdag temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Er zijn stapelwolken en ’s avonds kunnen buitjes vallen. De wind komt weliswaar vanaf zee, maar is nog niet heel verkoelend.

Er is ongeveer 50 procent kans dat de temperatuur maandag in De Bilt stijgt naar 25 graden en meer, verwacht Weeronline. Bij een maximumtemperatuur van 24,9 graden is de hittegolf direct voorbij en blijft deze periode ‘steken’ op twaalf dagen, en een zevende plaats van langste officiële hittegolven sinds 1901.

Records

Bij de langste officiële hittegolf - van 29 juli tot en met 15 augustus 1975 - was de gemiddelde maximumtemperatuur 29,2 graden. De overige hittegolven uit de ‘top-3 van de langste’ hadden 30,7 graden (1976) en 30,4 graden (2006) als gemiddelde hoogste temperatuur. De hoogste gemiddelde maximumtemperatuur van een hittegolf was vorig jaar. Tijdens die zeer warme week (waarin het op meerdere plaatsen in het land 40 graden werd) was het in De Bilt gemiddeld 33,0 graden. Maar deze hittegolf duurde ‘maar’ zes dagen.

De huidige hittegolf (de 29e officiële sinds 1901) had een niet eerder vertoonde reeks van acht tropische dagen (30 graden of meer). Het vorige record was zes dagen op rij, in de zomers van 1941 en 1975.