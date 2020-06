Hittegolf blijft Amsterdam deze week bespaard

Beeld ANP

‘Van een hittegolf is sprake als het ministens vijf dagen op rij 25 graden of warmer wordt,’ meldt Weeronline. ‘Daarbij moet het ministens drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer.’

In Brabant en Limburg zal het hoogstwaarschijnlijk dinsdag tot en met zaterdag 25 graden of warmer zijn en woensdag tot en met vrijdag warmer dan 30 graden. De verwachting is dat de temperatuur in Amsterdam enkele graden lager zal liggen, waardoor er officieel van een hittegolf geen sprake zal zijn.

Regen en onweer

In het weekend verdrijven regen- en onweersbuien het warme weer. Zaterdag kan het lokaal nog 30 graden worden, maar zondag zakt het kwik naar 25 graden. Na het weekend zet het warme weer door en blijft het in het binnenland warm met maxima van 25 tot 26 graden.

Wie deze week de zon ingaat, zal zich goed moeten insmeren. De zonkracht is bijzonder hoog. Tussen 12.00 en 15.00 uur ligt de uv-index tussen niveau zeven en acht. Een onbeschermde huid kan dan binnen een kwartier verbranden. Ook wordt aangeraden om activiteiten aan te passen op de warmte.