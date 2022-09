Historisch koopkrachtpakket, flink hoger minimumloon: deze maatregelen uit de nieuwe begroting zijn al bekend

De verlaging van de brandstofaccijnzen blijven de eerste zes maanden van 2023 van kracht. Beeld Neil Hall/EPA

Er komt een ‘historisch’ koopkrachtpakket, waarin de maatregelen bij elkaar opgeteld uitkomen op ruim 17 miljard euro. Dat leidt ertoe dat huishoudens volgend jaar 3,9 procent meer te besteden krijgen, zou blijken uit berekeningen van het Centraal Planbureau CPB. Dit jaar zou de koopkracht bijna 7 procent achteruit gaan.

Een van de belangrijkste maatregelen is de flinke verhoging van het minimumloon, waardoor ook uitkeringen fors stijgen. De belasting voor bedrijven en vermogenden gaat omhoog, de inkomstenbelasting voor burgers omlaag en enkele toeslagen omhoog. De verlaging van de brandstofaccijnzen blijven de eerste zes maanden van 2023 van kracht.

De premie voor de verplichte basisverzekering voor de zorg zal waarschijnlijk ongeveer 10 euro per maand stijgen. Dat is althans de richtlijn die het kabinet zal bekendmaken, op basis van de verwachte ramingen voor de zorgkosten. Zorgverzekeraars mogen zelf hun premie vaststellen, maar ingewijden verwachten dat zij niet veel van dit bedrag afwijken.

Prijsplafond energie

Het kabinet zal alleen spaarders die bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks compenseren voor de te hoge belasting die zij over hun spaargeld hebben betaald. Daarmee is 3,6 miljard euro gemoeid. De compensatie volgt op een uitspraak van de Hoge Raad. Als alle spaarders geld terugkrijgen, zou dit de schatkist nog enkele miljarden kosten.

Op maandagavond is besloten tot een een prijsplafond voor energie tot eind 2023. De maatregel gaat gelden vanaf 1 januari, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag. Eerder werd al bekend dat er een noodfonds komt voor mensen die door de hoge energierekening in betalingsproblemen komen.