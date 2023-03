Historisch café Kadoelen is een bouwval, de buurt wacht ondertussen nog steeds op heropening

Het voormalig Café Kadoelen raakt meer en meer vervallen. Beeld Jean-Pierre Jans

Uit historisch onderzoek bleek vijf jaar geleden dat Landsmeerderdijk nummer 195 al ruim vier eeuwen onafgebroken een horecalocatie is. Dat was tot 2016, toen de laatste uitbater gesommeerd werd het café te sluiten omdat het gebouw onveilig was geworden. Een jaar later kocht projectontwikkelaar Ferry Prud’homme de Lodder het perceel met daarop de restanten van het gebouw.

Sindsdien gebeurde er weinig tot niets met het pand dat langzaam terug wordt gevorderd door de natuur. Wel werd het gebouw begin 2019 gekraakt, gedeeltelijk illegaal gesloopt door de projectontwikkelaar en brak er brand uit. Nu staan er vooral veel onkruid, een pand dat al zeven jaar onveilig is en een bord dat de komst van een café en een dijkwoning belooft.

Beschermde dieren

Van de Steege Makelaars, waar volgens het bord meer informatie opgevraagd kan worden, laat weten dat het ‘een aankondiging’ is. “De verkoop is nog niet gestart. Wij wachten op de ontwikkelaar die bezig is met allerlei aanvragen.” Leloup Architecten, dat ook op het bord genoemd wordt, zegt dat het ligt aan de gemeente. “Die doet moeilijk.”

Woensdagavond werd de kwestie besproken in de stadsdeelcommissie van Noord op initiatief van Lodewijk Bleijerveld (PvdA). Hij wilde van stadsdeelvoorzitter Brahim Abid weten hoe het kan dat het zo lang duurt en wat de plannen van de eigenaar zijn. Abid legde uit dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning en café ‘in behandeling’ is.

“Het plaatsen van een bouwbord met een bepaalde afbeelding betekent nog niet dat de eigenaar in staat is dat project te realiseren,” zei Abid. Daaraan voegde de stadsdeelvoorzitter toe dat hij ‘beperkt’ is in welke informatie hij kan delen vanwege de privacywetgeving. Een woordvoerder van het stadsdeel bevestigt desgevraagd dat de eigenaar nog stukken moet aanleveren, er onderzoek wordt gedaan naar beschermde dieren die op de plek zouden leven en dat bewoners zienswijzen hebben ingeleverd over de vergunningsaanvraag voor de dijkwoning en het café.

Groot terras

Een van die bewoners is Marjan Tijsen, die achter het oude café woont. “Wij hebben met de meeste directe buren bezwaar aangetekend, want het plan is nu dat er een café komt voor negenennegentig personen met een groot terras aan de achterzijde,” legt ze uit. “Er zal met zekerheid sprake zijn van parkeeroverlast, geluidsoverlast en verstoring van de natuur op het aangrenzende eiland. Daar wordt niemand blij van.”

“Het oude café was op dijkniveau met aan de zijkant een klein terras. Nu behelst het plan twee verdiepingen met uitbouw binnendijks op souterrainniveau waarbij het dak als terras zal dienen,” vult Tijsen aan. “Dit is voor ons te grootschalig.”

Nils Mevius, die aan de overkant woont, heeft de plannen goed bestudeerd. “Alles ademt: we proppen er een café in omdat het moet.” Hij refereert daarmee aan de eerste plannen die Prud’homme de Lodder had. Twee woningen wilde hij bouwen en voor horeca was geen plek meer. Daar ging het stadsdeel niet mee akkoord.

“De buurt lijkt het nog altijd heel leuk als er een mooie tent komt, maar op deze manier weten ze dat de buren bezwaar gaan maken,” zegt Mevius.

Abid beloofde de stadsdeelcommissie woensdagavond te gaan kijken of hij de eigenaar kan aanspreken ‘het bestaande gebouw in orde te maken’. “Daar wil ik wel naar kijken,” zei hij. Al lijkt het café er daarmee niet sneller te komen, wat Bleijerveld graag zou zien. “Het was een oude kroeg. En een leuke horecalocatie voor de buurt mist hier wel echt. Mooi als er naar de wens van de buurt hier snel iets kan komen.”

