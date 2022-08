Hier komt het eerste grote zeecruiseschip voor asielzoekers: ‘Een beetje een deprimerende plek’

De VOB-kade in Velsen-Noord. Beeld DPG / Sander van Mersbergen

Het is even zoeken, hier aan de oever van het Noordzeekanaal, pal naast de monumentale buizen die de Velsertunnel vroeger van verse lucht voorzagen. Onder onze voeten raast snelweg A22. Een kleine kilometer verderop staan de beroemde torens van Hoogovens, het huidige Tata Steel, berucht om de overmatige uitstoot van fijnstof. Achter ons bevindt zich een wirwar aan industrie en bedrijvigheid.

Maar we zijn toch echt waar we moeten zijn: de VOB-kade in Velsen-Noord, de eerste plek in Nederland waar een door het kabinet gehuurd cruiseschip kan aanmeren voor de opvang van asielzoekers. Daar ging een hele soap aan vooraf. Het kabinet huurde in Estland twee boten, met elk plek voor duizend asielzoekers of meer, maar kon amper een gemeente vinden die zijn (zee)haven beschikbaar wilde stellen. Velsen was de enige die zijn vinger opstak – voor de tweede en een eventueel derde cruiseboot wordt inmiddels dwang overwogen.

Het is stil aan het water. Verderop zijn twee werklui bezig met bodemonderzoek, af en toe vaart een boot richting de Noordzeesluis van IJmuiden. Verder is het uitgestorven. De rust staat in schril contrast met de crisis die de asielketen nu al maanden in haar greep heeft. Als het aan het kabinet ligt, begint de opvang hier in de IJmond liever vandaag dan morgen, maar dat zal niet gebeuren. Eerst moet de kade geschikt gemaakt worden en dat gaat op zijn minst nog ‘enkele weken’ duren, stelt de gemeente.

Protesteren

Hoewel Velsen in tegenstelling tot het Twentse Tubbergen dus niet gedwongen is tot opvang, ervaren veel mensen in de buurt het wel zo. “Tot een paar weken geleden wisten wij eigenlijk van niks,” zegt Dan Billig, een Engelsman die aan de kade een mechanisatiebedrijf runt. “Op een gegeven moment werden er hier op het terrein gaten gegraven en asfaltstroken aangelegd, zonder dat wij wisten waarvoor. En toen was er ineens een inloopavond, in de hal naast ons bedrijf.”

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in gesprek met bezorgde inwoners van Albergen, waar een azc wordt gevestigd. Beeld ANP

Op die inloopavond stond het allang vast dat de boot er moest komen, zeggen de Velsenaren op straat. “Toen wij ervan hoorden was het al veel te laat om er nog iets aan te doen,” betoogt meneer Demmers, terwijl hij de passiebloem snoeit die tegen zijn gevel omhooggroeit. “Als ik nog jonger was, zou ik wel protesteren. Maar ik ben 75, ik heb de moed al lang opgegeven.”

Velsen-Noord is een dorp met ruim vijfduizend inwoners, dat door het Noordzeekanaal van de rest van de gemeente wordt gescheiden. Het ligt ingeklemd tussen Tata Steel, Beverwijk en de snelweg A22 - luchtkwaliteit is hier van oudsher een enorm probleem. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was de PVV er met afstand de grootste partij, gevolgd door Forum voor Democratie. “Het is een beetje een deprimerende plek,” vindt Billig. “Je woont er omdat je er vandaan komt, maar je verhuist er niet zomaar naartoe.”

Even afwachten

Toch is dit dus precies de plek waar duizend asielzoekers een plek krijgen, voor maximaal een half jaar. Demmers: “Die slaan natuurlijk aan het roven. Misschien dat twintig procent vluchteling is, maar de rest is gelukszoeker. Dat zie je daar in Ter Apel. Zo ongeveer het eerste wat ze hier in het dorp tegenkomen is de Deka. Dan weet je hoe laat het is, toch?”

Veel van zijn dorpsgenoten zijn een stuk milder. “Ze moeten ergens blijven, toch?,” vraagt André Braam, die met zijn zoon hond Tom aan het uitlaten is. “We moeten het gewoon maar even afwachten.” Dat vindt ook Anneke de Zeeuw, die aan de wandel is in het dorpscentrum. “Als ik die beelden van al die mensen die buiten slapen zie, snap ik heus wel dat er iets moet gebeuren. Maar duizend mensen, dat is echt wel heel veel. Je vraagt je toch af hoe dat allemaal geregeld wordt.”

André Braam (rechts) met zijn zoon en hond Tom: ‘Ze moeten ergens blijven, toch’ Beeld DPG / Sander van Mersbergen

Dat is precies de zorg van Billig, die zijn bedrijf hemelsbreed hooguit veertig meter van de kade heeft. “Ik heb er helemaal niks op tegen, zolang het goed geregeld wordt. Er ligt toch een boot voor mijn deur met duizend mensen, voornamelijk jonge mannen, die zich stierlijk gaan vervelen. Ik weet zelf hoe ik rond die leeftijd was: als ik me verveelde, ging ik stennis schoppen, haha. Kijk, van al die mensen heeft misschien 0,1 procent kwaad in de zin. Maar reken maar uit: duizend keer 0,1 procent is honderd procent, en dus moet je rekening houden met problemen. Ik heb maar een klein bedrijf. Als er iets vernield of gestolen wordt, kan dat ons veel last bezorgen.”

Voor het zover is, moet de kade dus eerst nog verbouwd worden. Zo moeten er extra buispalen en bolders aangebracht worden. Het rijk neemt de kosten voor zijn rekening, onbekend is nog hoe hoog die zullen uitpakken. Daarnaast moet er extra politiecapaciteit geregeld worden en wordt er een buslijn opgetuigd om de asielzoekers in elk geval de mogelijkheid te geven het desolate industrieterrein te kunnen verlaten.

Te weinig plek

Een hele operatie, voor iets wat hooguit zes maanden duurt. Maar Billig begrijpt het wel. “Ik zie zelf ook hoe moeilijk het is om woonruimte te vinden als ik personeel vanuit het buitenland hier naartoe haal. Er is gewoon veel te weinig plek in Nederland. Daarom is een cruiseschip helemaal zo’n slechte oplossing niet. Er zijn veel bedden en het gaat niet ten koste van het aanbod voor de rest van de bevolking.”

Een eindje verderop maakt meneer Tervoort zijn dagelijkse rondje op zijn scooter. Hij maakt zich sowieso niet zo druk om wat er gaat gebeuren. “Je verandert er toch niks aan. En helemaal nieuw is het ook niet. Veertig jaren geleden lag er ook een boot, toen sliepen hier Turken, Italianen en Spanjolen die bij de Hoogovens werkten. Dat ging ook prima.”