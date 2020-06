Hete en droge zomer op komst, maar hoe zeker is dat?

AMSTERDAM - Een paraplu tegen de zon als bescherming tegen de hitte. Het KNMI gaf vorig jaar zomer code oranje af wegens de extreme warmte. Beeld ANP / ROBIN UTRECHT

1. Wat kunnen we deze zomer verwachten?

We krijgen een warme en droge zomer, meldde Weeronline dit weekend. De temperatuur zal vaak tussen 25 en 30 graden liggen en meerdere hittegolven met extreme temperaturen van 35 tot 40 graden zijn niet uitgesloten. Denk aan de zomer van 2018: juli was toen met 332 zonuren de zonnigste maand ooit en op de Dam werd in de schaduw 38 graden gemeten.

2. Hoe kunnen ze dat nu al weten?

“Tot een aantal dagen vooruit kunnen we een vrij gedetailleerde verwachting maken,” zegt Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline. “Zo kunnen we nu zien dat er zaterdag kans is op onweer. Ga je naar een veertiendaagse verwachting dan moet je meer denken aan: wordt het kouder of natter?” Bij een seizoensvoorspelling ligt het anders. “We leggen verschillende weermodellen uit Europa, Duitsland en Amerika naast elkaar en kijken naar trends die in meerdere modellen terugkomen. Neem deze zomer, al maanden laten de verschillende modellen hetzelfde zien: een hogedrukgebied bij Scandinavië die zorgt voor oostenwind die bijna altijd droge en warme lucht aanvoert.”

Ook de warme en droge lente die we net hebben gehad speelt bij die theorie een belangrijke rol. “Een droge grond, zorgt voor meer warmte,” aldus Van Wezel. “Is de grond vochtig, dan gaat veel zonne-energie naar het verdampen van de nattigheid. Is het heel droog, dan wordt al die energie omgezet in warmte.”

3. Maar hoe betrouwbaar is zo’n theorie?

De modellen worden beter, maar hoe verder je kijkt hoe onbetrouwbaarder de verwachting. 60 à 70 procent van de seizoensverwachting komt uit, zegt Van Wezel. “Maar kleine gebeurtenissen kunnen in Nederland essentieel zijn voor het weer.” Zo wordt juni spannend. “Verschuift het drukgebied bij Scandinavië toch iets, dan zou het hier wel eens meer kunnen regenen dan we dachten en dan gaat de theorie niet meer op.”

Peter Siegmund, expert klimaat bij het KNMI, denkt dat de kans dat zo’n seizoensverwachting uitkomt klein is. “Weer is nu eenmaal moeilijk te voorspellen zo ver van tevoren, twee, hooguit drie, weken kun je vooruitkijken. Bij het KNMI zijn we met seizoensverwachtingen gestopt, omdat het bijna net zo vaak niet klopte, als wel.” Waren we nu in de tropen, dan was het misschien een ander verhaal. “De temperatuur van het zeewater, die goed enkele maanden vooruit te voorspellen is, heeft daar meer invloed op het weer dan hier.”

4. Hoe kunnen we ons voorbereiden op het hitte- en droogtescenario?

De kans op een droge zomer neemt toe met een droge lente, zegt Siegmund. Het was eind mei al zo droog dat problemen optreden die zich pas hoogzomer, of helemaal niet, voordoen. Grasvelden werden geel en in de Watergraafsmeer werden maatregelen getroffen om verzakking door droogvallende funderingen te voorkomen. “De natuur heeft onder die droogte te lijden, tegelijk is het vergroenen van de omgeving wel een oplossing voor zowel de warmte als de droogte. Als je het groen nat weet te houden, kan dat de warmte verminderen.” Dus meer groene daken en gras in plaats van tegels, die alleen maar warmte vasthouden en ervoor zorgen dat de regen die wel valt in het riool terecht komt, in plaats van in de grond.

Pas op met barbecueën en zet nu een regenton in je tuin, zegt Van Wezel. “Vang de regen op die nu valt, zodat sproeien niet ten koste gaat van ander water. En één stortbui kan straks al genoeg zijn om die ton te vullen.”

5. Kunnen de thuiswerkers iets doen om de hitte dragelijker te maken?

“Als het kan, investeer in goede zonnewering,” zegt Van Wezel. “Ik heb mijn werkplek op zolder, dan ben je daar echt blij mee.”