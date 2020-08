Het zorgpersoneel is boos, gespannen en doodmoe

Riëtte Mellink Beeld Desiré van den Berg

Hoewel er amper patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen liggen, wordt er nog veel over het virus gewikt en gewogen. Wat doe je met de ­bezoekregels? En hoe hanteer je de 1,5 metermaatregel? Laatst kwam bij de ic van Amsterdam UMC de vraag ter tafel bij hoeveel nieuwe opnames het aantal bedden op de intensive care moet worden opgeschaald. Zodra het gezegd was, ontwaarde hoofd van de ic-verpleegkun­digen Susanne Heijmenberg de schrik in de ogen van haar collega’s. Nieuwe opnames? Een nieuwe golf? “Ik zag een uitdrukking op de ­gezichten die zegt: een nieuwe piek, laat het ­alsjeblieft niet gebeuren. Daar zijn we echt nog niet aan toe. Mensen komen terug van vakantie, konden eindelijk ontspannen en nu komt de moeheid eruit.”

Psychotherapeut Riëtte Mellink, die tijdens de coronacrisis door ziekenhuizen werd ingehuurd voor psychische ondersteuning van het personeel, kent de verhalen over de vrees voor een tweede piek. “Het zijn natuurlijk aanpakkers, dus dat mogen we serieus nemen.”

Vanaf maart werd de intensive care overspoeld met ernstig zieke patiënten. Waar een ic-verpleegkundige normaal één à twee ic-­patiënten onder zijn hoede heeft, waren dat er tijdens de covidpiek vier. Ze kregen weliswaar hulp van verpleegkundigen en artsen van andere afdelingen, maar die hadden veel begeleiding nodig bij het supergespecialiseerde ic-werk.

Leven of dood

“De ic-medewerkers moesten boven hun macht werken,” zegt Mellink. Dat is altijd zwaar, maar bij deze beroepsgroep, die gewend is zorg van een heel hoge kwaliteit te leveren – waarbij een detail een kwestie van leven of dood kan zijn – is dat extra belastend. Heb ik het wel goed genoeg gedaan? Ben ik niet tekortgeschoten? “Deze mensen zijn heel precies, maar alles heel precies doen kon niet meer. Dat geeft stress.”

Hoeveel verpleegkundigen met de psychische nasleep van de opnamepiek kampen, is niet ­duidelijk. Wel zien de ziekenhuizen dat de verzuimcijfers hoger zijn dan normaal. Indicaties van overbelasting zijn er ook: begin deze maand kwam het platform Nursing met de resultaten van een enquête onder 3000 verpleegkundigen: de helft is nog niet klaar voor een tweede coronagolf. Twee derde voelt zich nog steeds vermoeider dan voor de pandemie. Dat komt overeen met peiling van de beroepsvereniging V&VN onder 10.000 leden midden in de covidpiek: 70 procent ervoer een extra psychische belasting afgezet tegen de periode vóór de pandemie.

Maar dat was ín de crisis. Het is zaak dat instellingen nu en in de toekomst monitoren hoe het met hun werknemers gaat, zegt chief nursing officer Bianca Buurman, die het ministerie van VWS adviseert over de positie van verpleegkundigen. “Tijdens de piek was de begeleiding in de ziekenhuizen goed geregeld. Dat hoor ik van alle kanten. Die ondersteuning is er nog steeds, maar het is wel heel belangrijk dat dit door de zorginstellingen goed wordt geregeld en gemonitord: wat is de impact op de lange termijn? En hoe kunnen we steun blijven aanbieden? We moeten er alles aan doen om uitval te voorkomen.”

Slecht slapen

De werkomstandigheden waren extreem, zegt Mellink. Ze werkt voor ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en maakt deel uit van een nationaal crisisteam psychosociale hulpverlening, dat aan het RIVM is gelieerd. “Als er een crisis of een ramp is, kunnen wij worden ingezet om mee te denken over de eerste opvang, maar ook over de nafase.” De laatste ramp waarbij ze betrokken was, was die van de MH17, in de zomer van 2014.

Tijdens de coronacrisis verleende Mellink onder andere bijstand in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Elke dienst werd afgesloten met een teamgesprek in het bijzijn van een psycholoog. Wie een-op-een verder wilde praten kreeg een afspraak. Maar ondanks de inzet in de ziekenhuizen zijn er zorgverleners die nog steeds last hebben van stress. “Ze herbeleven nare ervaringen en zien soms beelden van heel verdrietige situaties. Ze slapen slechter, zijn moe, voelen zich gespannen.” Kortom: serieuze klachten die kunnen uitmonden in een burn-out.

Boosheid

En dan is er volgens Mellink nog iets wat de verwerking en het herstel in de weg staat: boosheid. Aangejaagd door een gebrek aan gevoel van waardering. Eerst was er applaus, toen een bonus en, zo werd deze week bekend, in 2021 een bonusje. Dat de regering geen structurele loonsverhoging aan de zorgmedewerkers verleent, werkt dit gevoel van onderwaardering in hand, zegt Mellink. “Erkenning is cruciaal. Dat zie ik terug bij de mensen die ik behandel. Als iemand iets oploopt tijdens het werk en de werkgever zegt niet: ‘Wat rot, wij ondersteunen je’, dan hebben mensen veel meer last van hun klachten.” Een blijk van waardering kan overbelaste zorgmedewerkers dus helpen van hun klachten af te komen.

Veel hangt namelijk af van hoe je de ervaring uiteindelijk zelf evalueert, zegt Mellink. “Als jij na afloop kunt denken: dat heb ik goed gedaan, ik ben er voor mijn collega’s en cliënten geweest, dan is dat totaal anders dan wanneer de evaluatie luidt: ik heb tijdens die vorige piek mijn kinderen drie weken lang niet gezien en nu krijg ik nog geen waardering ook. Ik heb het al meerdere keren van zorgmedewerkers gehoord: denk je dat ik het weer ga doen?! Nee, die erkenning is cruciaal!”

Evelien van Hooff Beeld Desiré van den Berg