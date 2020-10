Het weekend van de waarheid: grote kans op extra coronamaatregelen

Premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Het virus grijpt momenteel razendsnel om zich heen en legt steeds meer druk op de ziekenhuiszorg. Vrijdag werden 5983 nieuwe coronagevallen gemeld, opnieuw een dagrecord. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen steeg tot 1139, waarvan 239 op de intensive care.

Door deze hausse moeten nu al niet-spoedeisende operaties worden uitgesteld. Het kabinet wil koste wat kost voorkomen dat ook kanker- en hartoperaties straks op de lange baan moeten.

Premier Rutte zei vrijdag tijdens zijn persconferentie dat Nederland een van de slechtst presterende landen ter wereld is, ‘slechter dan Amerika’. Dat komt volgens hem omdat we niet voldoende afstand houden van elkaar. “Daarom moet het aantal contactmomenten worden teruggebracht.”

Afvlakken

Zijn hoop is dat het aantal besmettingen dit weekend nog zal afvlakken. Dan zouden de maatregelen die tijdens de vorige persconferentie zijn aangekondigd - de horeca eerder dicht, geen publiek meer bij het voetbal, minder mensen in theaters en bioscopen - echt resultaat moeten opleveren.

Die maatregelen zijn vandaag elf dagen van kracht. De tijd tussen een besmetting en het krijgen van symptomen is een kleine week, en daarna duurt het nog enkele dagen voor er een testuitslag is. Daarom geldt een periode van tien tot elf dagen als een reële tijdspanne om op zichtbare effecten te wachten.

Dus zal het kabinet zondag weer in het Catshuis bijeenkomen en kijken naar de nieuwste cijfers en het laatste advies van experts, die ook kunnen zien of wij ons gedrag aanpassen. Reizen we bijvoorbeeld minder? Werken we meer thuis? Bewegen we ons minder vaak door drukke gebieden?

Avondklok

Eerder beval het Outbreak Management Team (OMT) al om een avondklok in te stellen. Naar verluidt zouden premier Rutte en coronaminister De Jonge daar best naar willen kijken, maar liggen verschillende andere ministers en de Tweede Kamer dwars. Zij vinden dat het woord ‘avondklok’ te beladen is, gezien de Tweede Wereldoorlog, en vrezen verdere economische en sociale schade.

Andere opties om contacten tussen mensen terug te dringen, zijn het afschaffen van koopavonden of koopzondagen en het sluiten van douchefaciliteiten bij sportverenigingen. Sowieso zijn sportclubs bang dat het kabinet de breedtesport voor volwassenen helemaal lam zal leggen, maar de vraag is of de bewindslieden met zo’n ingreep opnieuw een aanslag willen doen op de volksgezondheid.

Op concrete plannen wilde Rutte niet ingaan. Maar de premier straalde uit dat het dit weekend erop of eronder is en dat hij alles zal doen om het virus in te dammen. Een landelijke mondkapjesplicht wilde de premier ook niet meer afschieten, al vindt hij de bijdrage van zo’n ingreep beperkt.

De veiligheidsregio’s houden in elk geval rekening met nieuwe stappen, en hopen dat die door het kabinet op tijd worden gedeeld, zodat de verschillende regio’s nog een vinger in de pap hebben.

“De vorige keer kwamen de maatregelen als een verrassing,” stelt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad, waarin de 25 regio’s verzameld zijn. “Nu willen we graag op tijd betrokken worden, zodat we kunnen kijken of de maatregelen uit te leggen, uit te voeren én te handhaven zijn voor de regio’s.”

Alle opties open

Het Veiligheidsberaad van burgemeesters komt maandag opnieuw bij elkaar, net als een week geleden. “Vooralsnog houden we alle opties nog even open. Ook maatregelen die per regio verschillen. De situatie in Rotterdam-Rijnmond is nog altijd anders dan in Groningen.”

Het kabinet zal vervolgens naar verwachting dinsdag in een beraad definitieve knopen doorhakken en de bevolking ‘s avonds in een persconferentie bijpraten. Al kan dat ook nog maandag worden. Dan komen premier Rutte en coronaminister De Jonge zeer waarschijnlijk ook met een routekaart voor de rest van de crisis.

Daaruit moet duidelijk worden welke maatregelen er nog kunnen volgen in ieder scenario dat mogelijk is bij deze corona-uitbraak. Het idee daarvan is dat de aanpak van de crisis inzichtelijker en overzichtelijker wordt voor iedereen. Eerder stelde minister De Jonge al een dasboard op met regionale alarmfases, maar die benadering is inmiddels losgelaten vanwege de landelijke situatie.