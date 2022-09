Het was niet alleen de drukte die Dick Benschop nu de kop kost

Dick Benschop vertrekt als president-directeur van Schiphol. Beeld ANP

Benschop leverde woensdagavond zijn portefeuille in bij president-commissaris Jaap Winter van Schiphol. “Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken,” aldus de gevallen topman. “Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen.”

Benschop volgde in 2018 Jos Nijhuis op als topman van Schiphol. Aan Benschop, die met zijn voeten zowel in de politiek (als staatssecretaris Buitenlandse zaken in het kabinet Kok II) als in het bedrijfsleven (als topman van Shell Nederland) stond, de taak om verdere groei van de luchthaven en het vliegverkeer in goede banen te leiden. Zowel in politiek Den Haag als in de opstandige Schipholregio.

Benschop gooide direct de knuppel in het hoenderhok door bij zijn eerste interview, in deze krant, te zeggen dat groei niet langer heilig was. Sleutelwoorden werden onder zijn leiding ‘gematigde en gecontroleerde groei’. Dat mondde uit in een kabinetsplan om de luchthaven onder voorwaarden en in stapjes door te laten groeien tot 540.000 vluchten. Voor elk stapje moest de luchtvaartsector wel aantonen dat de hinder en uitstoot ondanks de groei zouden afnemen.

Krimp

Maar middenin de coronacrisis, waar Benschop de luchthaven vaardig maar niet zonder ingrijpende maatregelen – zoals het schrappen van een kwart van de banen – doorheen loodste, sloeg in politiek Den Haag de sfeer om: van groei naar krimp. Vooral doordat rechters dreigden in te grijpen omdat kabinetten jarenlang hadden getreuzeld met het wettelijk intomen van Schiphol, dat ongestraft geluidsregels in de omgeving kon overschrijden.

Het nieuwe kabinet bleek lang niet zo Schiphol-minded als zijn voorgangers. In juni liet luchtvaartminister Mark Harbers weten dat de luchthaven in plaats van te groeien, met vijftig- tot zestigduizend vluchten moest krimpen.

Daarmee kwam aan Benschops missie als postillon d’amour tussen luchtvaart en politiek een einde. De luchthaven reageerde geschokt op het krimpplan maar hield zich op de vlakte. Deze maand starten gesprekken tussen kabinet en luchtvaartsector hoe die krimp bereikt moet worden.

De positie van Benschop als belangrijkste pleitbezorger voor de luchtvaartsector kwam daarmee steeds meer onder druk te staan. Eerder lukte het Benschop al niet om de opening van het omstreden zusterveld Lelystad Airport in Den Haag voor elkaar te krijgen.

Druktechaos

De druktechaos op de luchthaven heeft hem nu de das om gedaan. Nog in coronatijd zei Schiphol met luchtvaartmaatschappijen, beveiligers en afhandelaars te werken aan de herstart. Toch liep in de zomer van 2021, toen de reisbeperkingen eventjes waren verlicht, de boel al spaak. Vluchten vertrokken nog wel met passagiers, maar soms zonder koffers. Beelden van piloten die meehielpen koffers in te laden gingen de wereld over.

Dat zou niet meer voorkomen, beloofde Benschop nadien. Bij een nieuwe herstart zou er voldoende personeel zijn om alles in goede banen te leiden.

Niets bleek minder waar toen de afgelopen meivakantie de wachtrijen onverwachts tot buiten de terminals reikten, koffersjouwers van KLM vanwege de hoge werkdruk het werk neerlegden en keer op keer bleek dat er veel te weinig beveiligers beschikbaar waren om alle reizigers te controleren.

Wat Schiphol nadien ook deed om die problemen op te lossen – een zomerbonus voor het zwaarst getroffen personeel, vacaturemarkten en luchtvaartmaatschappijen dwingen om vluchten te schrappen – de wachtrijen verdwenen niet.

De hoop dat na de drukke vakantiezomer het reizigersaantal zou afnemen en daarmee de drukte en de chaos, bleek ijdel. Onvoorspelbaar duiken steeds weer dagen op dat de drukte weer een echt infarct wordt, zoals afgelopen maandag toen er, mede door de stroom Ajaxsupporters die naar Engeland wilden reizen en een nieuw tekort aan beveiligers, opnieuw vluchten geschrapt moesten worden.

Twee nekslagen

Het leidde opnieuw tot een publieke schrobbering door minister Harbers, nieuwe aankondigingen van schadeclaims door luchtvaartmaatschappijen en getroffen passagiers en wederom de steeds holler wordende belofte dat Schiphol samen met alle betrokken nieuwe maatregelen voorbereidt.

Twee nekslagen, Schipholkrimp en druktechaos, hebben de 64-jarige Benschop nu de kop gekost. Met zijn vertrek zijn de problemen natuurlijk niet opgelost. Dat gebeurt pas als de door het kabinet opgelegde krimp in november 2023 wordt doorgevoerd en daardoor zo’n tien miljoen passagiers per jaar minder via de luchthaven zullen reizen.