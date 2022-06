Het W.H. Vliegenbos in Noord wordt binnenkort een stuk groener

De vergroening van het bos begint eind dit jaar, als het asfalt van het grote middenpad vervangen zal worden door duurzaam kalksteen. Beeld Sophie Saddington

De ‘radicale vergroening' van het bos komt voort uit een samenwerking tussen het stadsdeelbestuur en de stichting W.H. Vliegenbos. De vergroening sluit volgens de stichting aan bij de 'breed gedragen behoefte’ aan meer stedelijke natuur. Die behoefte wordt volgens de stichting nog eens versterkt door de komst van duizenden nieuwbouwwoningen in het nabijgelegen Hamerkwartier.

Picknicken, sporten en recreëren wordt door de vergroening een stuk lastiger in het Vliegenbos, maar de stichting verwacht dat omwonenden en bezoekers hiervoor zullen uitwijken naar het nabijgelegen Noorderpark. ‘Het Vliegenbos kan daardoor, nog meer dan het was, bos zijn met een echte natuurfunctie,’ zo schrijft de stichting in de aankondiging.

De vergroening van het bos begint eind dit jaar, als het asfalt van het grote middenpad vervangen zal worden door duurzaam kalksteen.

Over het aantal en soort bomen en planten dat er bijkomt in het bos is nog niets besloten. Stichting Vliegenbos en de gemeente willen hierover eerst in gesprek met omwonenden en bezoekers van het bos: ‘Veel mensen zijn begaan met het wel en wee van het bos. Telkens als er bomen sneuvelen door storm of bijvoorbeeld Iepziekte zijn de reacties heftig. We zullen hen zeker betrekken bij de plannen.’ De eerste informatiebijeenkomst wordt binnenkort gepland.