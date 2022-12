Het turbulente jaar van Zoubida op Schiphol: ‘Scheldpartijen vreten energie’

Beeld Marlies Wessels

Een rol beschuit met twee kuipjes jam, een pakje thee, twee zakjes Haribo en twee candyreepjes Mars. Dat zat er in het kerstpakket dat Zoubida Bouljhaf en haar honderden collega's van afhandelaar Swissport deze maand ontvingen als dank voor hun noeste arbeid tijdens afgelopen horrorjaar. “Om te huilen, ik schat dat de inhoud een tientje à vijftien euro kostte,” vertelt ze in de La Place bij vertrekhal 1. “Veel collega’s zijn diep gegriefd en hebben het kerstpakket meteen teruggelegd.”

Als grondstewardess stond Bouljhaf dit jaar middenin in de bagageproblemen op Schiphol. Inmiddels is de rust op de nationale luchthaven teruggekeerd. “We kunnen het werk weer aan en ik weet ook weer waarom ik zo graag op Schiphol werkte. Je ontmoet mensen uit de hele wereld, helpt problemen oplossen en voert leuke gesprekken.”

Hoe anders was de situatie in mei. Tijdens de coronapandemie was Schiphol twee jaar lang uitgestorven. Swissport en andere afhandelaars stuurden een groot deel van hun personeel naar huis, net als securitybedrijven. Toen de coronamaatregelen dit voorjaar afliepen en Nederlanders weer zorgeloos konden vliegen, was er te weinig personeel. Enorme rijen voor de beveiliging waren het gevolg, waardoor talloze vluchten gecanceld moesten worden. Het resulteerde verder tot een kofferinfarct van epische proporties. Al snel stonden duizenden koffers en backpacks van luchtreizigers uit de hele wereld lukraak tussen de bagagebanden bij de aankomsthallen. Niemand die zich er om bekommerde.

‘Totale gekte’

“Van het ene op het andere moment was het totale gekte,” blikt Bouljhaf terug. “Iedereen wilde vliegen en zou per se met de meivakantie naar de zon of op stedentrip. Zeker nu de kinderen ook weer mee konden.” De drukte raakte Swissport hard: het bedrijf is een van de grotere partijen op Schiphol en werkt voor talloze maatschappijen, zoals Singapore Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Egyptair en Aer Lingus.

Passagiers verschenen in drommen voor Bouljhaf’s balie, de ene nog bozer dan de ander. “Ze eisten opheldering over hun vertraagde vlucht of hun koffer.” Helaas kon ze hen vaak niet veel wijzer maken. “Het enige dat mensen wensen te horen is dat hun koffer netjes meegaat en in het vliegtuig zit. Realiteit was echter dat we simpelweg onvoldoende personeel hadden om hun bagage met zorg te behandelen.”



Boze passagiers

Dat ontnuchterende antwoord wilde er echter niet in. “Veel passagiers werden ontzettend boos, agressief en intimiderend. Ze scholden je uit of kwamen dichtbij in je persoonlijke zone. Dat voelde na corona extra ongemakkelijk. Het is dat er bij de balie nog spatschermen staan, anders was ik er regelmatig overheen getrokken.”

In haar 23 jaar op Schiphol had Bouljhaf nog nooit zoveel bagage gezien. Op iedere drie van haar vluchten kon er wel eentje niet vertrekken. “Regelmatig moesten piloten zelf koffers sjouwen. Alle passagiers zaten al aan boord en anders kon het toestel niet de lucht in.” Soms boardde ze 300 man in haar eentje. “Dat kan, maar is zwaar.”

Uitscheldpartijen

Als noodmedicijn dwong Schiphol luchtvaatmaatschappijen vanaf juli dagelijks tientallen vluchten te schrappen. Luchthavenwerkers kregen ondertussen tijdelijk 5,25 euro toeslag bovenop hun uurloon. Dat was welkom, maar hielp slechts een beetje. Bouljhaf werd veelvuldig gesmeekt om over te werken. “Wil je die vertraagde vlucht toch nog even doen? Ik antwoordde meestal ‘nee’. Als je al minstens drie keer uitgescholden bent tijdens je dienst, is het mooi geweest. Sommige uitscheldpartijen zijn heel intens, het vreet energie.”

De vraag is hoe het in 2023 verder moet. Bagageafhandelaren beschikken nog steeds over onvoldoende medewerkers, weet Bouljhaf. “Nu zouden ze het personeelsbestand juist op orde moeten krijgen voor komende zomerdrukte.” Met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt gaat dat alleen nooit lukken. “De lonen liggen veel te laag, mensen kunnen elders beduidend meer verdienen en krijgen nog betere werktijden ook.”



Rugklachten

Alleen met fors meer salaris kunnen Swissport en andere afhandelaars structureel voldoende personeel vinden. “Zeker voor bagage- en platformmedewerkers is dit werk veel te onaantrekkelijk geworden.” Zij riskeren hun gezondheid voor weinig geld. “Ik spreek veel platformcollega’s en er doen zich veel kleine en soms grote ongelukken voor. Mensen struikelen bij het tillen, krijgen een container tegen zich aan. De uitval is hoog. Velen krijgen rugklachten.”

Het fundamentele probleem is dat liefst zeven bagageafhandelaars elkaar op Schiphol de tent uit concurreren. Vergelijkbare Europese luchthavens kennen er twee of drie. Het leidde tot een race to the bottom in lonen en arbeidsvoorwaarden. “Sinds ik in 1999 begon bij Aeroground, de voorganger van Swissport, is het steeds magerder geworden. Zo kreeg je vroeger nog een taxi als je voor zes uur ’s ochtends begon.”

Bouljhaf hoopt dat de nieuwe Schiphol-baas, Ruud Sondag, het tij kan keren. Hij volgde de opgestapte Dick Benschop dit najaar op. Positief is dat Schiphol het aantal bagageafhandelaars terug wil dringen. Sinds eind juli is er verder eindelijk een sector-cao voor álle bagagebedrijven. Bagagepersoneel gaat minimaal 14 euro per uur verdienen, conform de eis van FNV Luchtvaart. Beginnende medewerkers zitten daar tot nu toe meerdere euro’s onder.

Recordinflatie

Het is een begin, meent Boeljhaf, die sinds kort kaderlid is van FNV Luchtvaart en één van de weinige bagagemedewerkers die zich openlijk durft uit te spreken. De recordinflatie is namelijk niet meegenomen in de loonsverhoging. Zelf komt ze vanaf januari voor het eerst boven de 14 euro per uur uit. “Het is dat mijn man een goede baan heeft, want mijn huidige salaris is te laag om een woning en vaste lasten te betalen.” Ze beklemtoont het belang van haar werk. “Ik stuur wel vliegtuigen de lucht in, daar teken ik voor. Daar mag iets tegenover staan.”

Voor nu blijft Bouljhaf bij Schiphol werken. De lokroep van ex-collega’s die bij NS, ProRail of de Belastingdienst meer verdienen en betere arbeidsvoorwaarden kennen, weet ze voorlopig te weerstaan. “Maar ik weet niet hoe lang dat zo blijft.”

De grondstewardess zegt waardering te missen voor haar arbeid. “Bij Swissport word je als werknemer totaal niet gezien. Als ik straks inklok, is er geen manager of chef die me bijpraat over eventuele bijzonderheden. Na een lastige vlucht zal niemand me vragen hoe het is. En dan ben ik nog een ervaren kracht, ik red me wel. Voor de vele stagiairs en nieuwe medewerkers is het nóg lastiger. Niet voor niets blijft bijna niemand hangen.”