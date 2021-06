Het Sywertbedankje en ‘Frank, gewoon 4-3-3’: luchtreclame populair in coronatijd

Beeld ANP

Je kunt er bijna niet meer omheen, de vliegtuigjes met reclamebanners die steeds vaker boven Nederland vliegen. Vorige week cirkelde er nog een spandoek boven de training van Oranje met de tekst ‘Frank, gewoon 4-3-3’. Een paar dagen later was het in Zeist raak met ‘Auf Wiener Schnitzel’. En aan het begin van de maand bedankt ene ‘Sywert’ ons voor 9 miljoen euro. Is hier een trend gaande?

Luchtreclame bloeit in coronatijd, ziet Daniel van Vliet van luchtreclamebedrijf Aerialmedia. “Traditioneel wordt er veel gevlogen boven evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse en de Formule 1 in Zandvoort, dus waren we bang voor omzetverlies toen de grote commerciële partijen daar wegbleven. Maar binnen de kortste keren trok het weer aan: de aanvragen zijn met meer dan 30 procent gegroeid sinds het begin van de coronaperiode.”

Huwelijksaanzoeken

In plaats van teksten van commerciële bedrijven kamen er meer persoonlijke boodschappen. “Omdat mensen elkaar niet fysiek konden opzoeken kregen we meer felicitaties, huwelijksaanzoeken en scholen die hun leerlingen feliciteerden met hun eindexamen.” Ook vlogen er steeds meer publieke oneliners rond. “‘Frank, gewoon 4-3-3’ was van ons. Die vond ik heel leuk en catchy, en sloeg ook aan bij het publiek.”

Zulke grappen zijn geen nieuw fenomeen. “Toen Feyenoord kampioen werd, had de supportersvereniging een banner gehuurd met de tekst ‘Helemaal niets in Amsterdam’,” wijst Van Vliet op een voor Amsterdammers pijnlijk voetbaljaar. “Daarnaast vliegen er altijd vliegtuigen met banners als Nederland op een eindronde speelt, dat was zeven jaar geleden ook zo.”

Ludiek

Toch lijken de vliegtuigjes terug van weggeweest, zegt Ivar Vermeulen, universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit en gespecialiseerd in persuasieve communicatie. “In mijn jeugd zag ik ze veel vaker, toen maakten bedrijven als Coca-Cola er reclame mee. En in Zuid-Frankrijk zie je bijna de hele dag een vliegtuigje van een lokale supermarkt langs het strand vliegen.”

Dat de banners nu weer in trek zijn, is mede te danken aan de coronacrisis. “Als mensen de straat niet op gaan, moet je ze op een andere manier bereiken.”

Volgens Vermeulen vallen de vliegtuigboodschappen lang niet altijd onder de noemer reclame. “Luchtreclame heeft iets ironisch en ludieks. En het hoort een beetje bij de underdog. Met luchtreclame kan de gewone mens ook zijn boodschap verkondigen. Als Apple of Google dit doet, moeten mensen er niets van hebben.”

Rebels

De kracht van de spandoeken zit ’m ook in de manier waarop de boodschap wordt gebracht, zegt Vermeuler. “The medium is the message, die gevleugelde uitspraak binnen mijn vakgebied is hier volledig op van toepassing. De boodschap komt anders over. Een advertentie in de krant is officieel en alarmerend, bij banners op vliegtuigen juist rebels.”

Voordeeltje voor de boodschapper: luchtreclame is niet gebonden aan de regels van de Reclame Code Commissie. Daardoor zijn er ludieke, maar soms ook onjuiste of zelfs gevaarlijke teksten te zien. Zo vloog er begin dit jaar boven verschillende Nederlandse steden vliegtuigen met teksten die een coronavaccinatie levensgevaarlijk noemen of eentje met de tekst ‘Fear and lies = the real virus’.

Voor Van Vliet van Aerialmedia gaat dat te ver, maar dat is zijn eigen afweging. “Je moet een maatschappelijk positie kiezen. Beledigende of racistische teksten doe ik niet.”