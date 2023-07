Het spoor kan de groei aan treinvakanties niet bijbenen

Voor de maanden juni, juli en augustus verkocht NS International maar liefst 339.000 internationale treintickets, zo’n 20 procent meer dan in 2022. Beeld ANP / Peter Hilz

De NS verkocht vorig jaar al fors meer internationale treintickets dan de zomers daarvoor, maar dit jaar ligt dat aantal opnieuw een stuk hoger. Voor de maanden juni, juli en augustus verkocht NS International maar liefst 339.000 internationale treintickets, zo’n 20 procent meer dan in 2022. Populaire bestemmingen zijn klassiekers als Parijs, Antwerpen en Londen.

Deze cijfers slaan op de feitelijke verkoop van zomertickets tussen januari en juni. Maar vorig jaar ontstonden er pas later problemen. Veel reizigers weken op het laatste moment uit naar de trein, toen bleek dat vluchten werden geschrapt of vertraging hadden door personeelstekorten op luchthavens. Die plotselinge groei kon de NS niet aan. Stampvolle ICE-hogesnelheidstreinen reden geregeld stations voorbij omdat er niemand meer bij kon, reizigers bleven op het perron achter. Daarom greep de NS in: dit jaar moeten reizigers voor sommige internationale ritten vooraf een stoel reserveren.

Deze maatregel maakt al duidelijk dat de groeiende vraag spoorwegmaatschappijen als de NS te machtig is, ziet Barth Donners, adviseur duurzame mobiliteit bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Kijk maar naar het aanbod aan internationale treinen vanuit Nederland: dat is al jaren min of meer hetzelfde, met weinig extra treinen en weinig nieuwe bestemmingen.

Treinnationalisme

Dat spoort niet met het streven van zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie. Meer internationale treinverbindingen was een wens uit het regeerakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet. Een omvangrijker internationaal spoornetwerk voor hogesnelheidstreinen is ook onderdeel van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans, waarin de EU-landen hebben afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Snellere spoorlijnen en extra treinen komen er wel, maar pas tegen 2030. Bovendien zijn investeringen soms uitgesteld vanwege de naweeën van de covidpandemie. Een acuter probleem is dat spoorwegmaatschappijen in Europa steevast prioriteit geven aan de binnenlandse dienstregeling. Het gevolg is niet alleen minder internationale treinritten, maar ook slechte aansluitingen, dus lange overstaptijden. De Europese Commissie sprak al van ‘treinnationalisme.’

Nieuwe maatschappijen dagen monopolie uit

Volgens Donners werken spoorwegpartijen wel degelijk samen, maar hebben ze soms andere prioriteiten. “Deutsche Bahn oriënteert zich meer op Zwitserland en Oostenrijk, waar men ook Duits spreekt en waar relatief veel uitwisseling is tussen reizigers, dan op samenwerking met de NS. Een schaarste aan materieel om een internationaal spoornetwerk mogelijk te maken, is hier het grootste knelpunt. Spoorlijnen tussen Nederland en Duitsland krijgen minder prioriteit.”

Daar komt bij dat de bedrijven in een gunstige positie zitten, zegt transporthoogleraar Bert van Wee van de TU Delft. De groeiende vraag naar treinreizen betekent hogere tarieven en minder noodzaak om iets aan de internationale dienstregeling te doen. Voor de consument is het volgens Van Wee daarom niet ongunstig dat nieuwe treinmaatschappijen zich roeren en het monopolie van traditionele partijen als de NS uitdagen.

Zo dienden Arriva en Qbuzz onlangs een aanvraag in bij de Autoriteit Consument en Markt om ook internationale treindiensten te mogen verzorgen. Arriva wil vanaf juni 2026 treinen laten rijden tussen Groningen en Parijs, Qbuzz wil een half jaar later beginnen met spoordiensten vanuit Amsterdam naar Parijs en Berlijn.

Rechten van passagiers zijn knelpunt

Timmermans vindt dat spoorwegpartijen meer moeten doen om internationale treinreizen te stimuleren. Zo is de reisinformatie vaak niet duidelijk. Een rit naar Londen of Parijs gaat wel, maar voor een bestemming verder weg, Italië bijvoorbeeld, moeten reizigers soms meerdere tickets aanschaffen op verschillende websites – een gedoe. Er is een EU-wetsvoorstel in de maak is om één gezamenlijk kaartverkoopsysteem te creëren, kondigde Timmermans vorige maand aan.

Een ander knelpunt zijn de rechten van passagiers. Bij vertraging met het vliegtuig hebben zij soms recht op schadevergoeding door de luchtvaartmaatschappij. Maar wie in de internationale trein een overstap naar een andere spoorwegmaatschappij mist, heeft geen poot om op te staan. De EU-verordening die treinreizigers beschermt is twee jaar geleden nog herzien, maar door een geslaagde lobby van de transportsector niet of nauwelijks aangescherpt, zegt Donners.

Door de opkomst van goedkope luchtvaartmaatschappijen is het vliegverkeer binnen de EU tussen 2014 en 2019 veel harder gegroeid dan het treinverkeer, blijkt uit een ING-rapport van eind vorig jaar. In 2019 was ongeveer een kwart van de Europese vluchten 500 kilometer of korter. Vliegen is relatief goedkoper, al helpt de verdriedubbeling van de vliegtaks eerder dit jaar iets, zegt Rico Luman, sectoreconoom transport, logistiek en automotive bij ING.