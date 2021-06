Het slot gaat eraf: bijna alles kan weer (op 1,5 meter)

Beeld ANP

Half augustus wordt bekeken of de 1,5-meterregel ook losgelaten kan worden.

Daarmee durft het kabinet meer te versoepelen dan in het openingsplan de bedoeling was. De meeste maatregelen zijn niet meer nodig, vinden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, nu het aantal besmettingen al weken daalt, in de ziekenhuizen nog maar vijfhonderd coronapatiënten liggen en bijna alle volwassenen een prikafspraak kunnen maken (of al zijn gevaccineerd).

“Op deze plek hebben we meerdere keren de verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. Die verwachtingen komen gelukkig uit,” zei Rutte. Volgens hem zijn de versoepelingen ‘verantwoord’. De regel van 1,5 meter afstand wordt ‘de centrale’ maatregel. “Alles wat kan met 1,5 meter, kan weer zonder verdere restricties. Het is wel zoals het liedje: we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Laten we voorzichtig blijven.”

Horeca

Voor de horeca geldt: een vaste stoel blijft nodig, maar restricties op de openingstijden gaan eraf. Ook het EK voetbal kijken in bijvoorbeeld een binnenlocatie kan dus straks, wel met vaste zitplaatsen die op 1,5 meter staan van anderen buiten het eigen huishouden. Als steden EK-feestjes op pleinen willen houden, moeten ze daar een evenement van maken, zodat met coronatoegangsbewijzen gewerkt kan worden.

Afstand houden blijft wel de norm: “Waar 1,5 meter afstand niet lukt, zoals in het ov of het voortgezet onderwijs, evenementen of festivals, daar geldt de mondkapplicht. Of daar kan je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.”

De maatregelen op rij - 1,5 meter afstand houden blijft de norm

- Thuisbezoek en groepsgrootte: onbeperkt

- Mondkapjesplicht alleen nog in ov, voortgezet onderwijs, in vliegtuig of waar 1,5 meter afstand onmogelijk is

- Thuiswerkadvies verandert: op kantoor werken mag de helft van de tijd, mits 1,5 meter afstand

- Horeca binnen alleen met vaste plaats

- Sluitingstijden worden weer vrij

- Binnenlocaties gaan allemaal weer open, met 1,5 meter afstand of vaste stoelen. In winkelcentra en musea is anders de regel: 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Die regels vervallen als er coronatoegangsbewijs wordt gebruikt

- Amateursportwedstrijden, ook met publiek, mogen weer

- Evenementen, festivals en disco’s mogen van start – zonder 1,5 meterregel – mits er getest wordt, een vaccinatiebewijs is of een bewijs dat je virus hebt gehad, via de CoronaCheck-app dus

- Het alcoholverkoopverbod in de late avond vervalt

- Reizigers die in juli of augustus niet gevaccineerd zijn, kunnen wel een gratis PCR-test krijgen

De CoronaCheck-app die volgende week gelanceerd wordt, werkt dan als toegangsbewijs: wie volledig gevaccineerd is, een negatieve testuitslag heeft of een antistoffenbewijs heeft, gaat ‘op groen’ en kan dan naar binnen. Daarna geldt dan geen 1,5-meterregel meer. Zo’n toegangsbewijs werkt niet voor het ov of het voortgezet onderwijs: daar moet een mondkap gedragen worden.

Het kabinet betaalt de PCR-tests voor Nederlanders die nog niet volledig gevaccineerd op vakantie gaan. Dat was al het voornemen, nu wordt het definitief.

Het advies ‘werk thuis’ vervalt. Kantoorpersoneel kan 50 procent van de tijd naar het werk komen, wel geldt daar de anderhalve meterregel.