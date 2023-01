Het salaris van de mbo’er bewijst: niet iedereen hoeft naar de universiteit

Vooral in de techniek kan een goede boterham worden verdiend. Beeld Mats van Soolingen

“Een vmbo- of mavo-advies hoeft niet het vroege einde van iemands kansen op een veelbelovende carrière te zijn. Het kan juist het begin zijn van iets moois,” zegt auteur Jim Jansen, die zicht heeft verdiept in de levens van succesvolle oud-mavoërs. Deze week werd bekend dat mbo’ers momenteel in een aantal sectoren meer verdienen dan een deel van de traditioneel hoger ingeschaalde hbo’ers. Toevallig, maar met uitstekende timing werd gisteren in Pakhuis de Zwijger het boek Mavoklanten van Jansen en Peter de Brock gepresenteerd. “Het is een van onze belangrijkste boodschappen,” zegt Jansen. “We hoeven niet allemaal naar het gymnasium en vervolgens cum laude af te studeren op de universiteit. Ook als je op de mavo of het vmbo begint, kun je van alles worden. In Mavoklanten vertellen onder meer een cabaretier, topkok, hoogleraar en journaallezeres over hun tijd op de school. Jansen: “Ik zie het boek daarom ook als een geruststelling: rustig maar, het komt wel goed.”

Met veel net afgestudeerden van het mbo – de meest logische vervolgroute na mavo of vmbo – komt het zeker goed. Uit de nieuwe Keuzegids mbo blijkt dat een deel van hen tegenwoordig een hoger uurloon krijgt dan het gemiddelde voor een hbo’er. Vooral in de techniek kan een goede boterham worden verdiend, maar ook vrachtwagenchauffeurs, verpleegkundigen en medewerkers in de scheepvaart kunnen qua uurtarief wedijveren met de gemiddelde hbo’er.

De relatief hoge salarissen zijn grotendeels een gevolg van personeelstekorten. Mensen die goed zijn met hun handen, hebben de werkgevers vaak voor het uitzoeken. Het lijkt er niet op dat dat de komende jaren zal veranderen: het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren zal aanhouden, mede door de nog altijd toenemende vergrijzing.

Niet neerkijken

En het aantal mbo’ers daalt: in 2020 waren het er nog 520 duizend, in 2025 zijn het er naar verwachting iets minder dan 475 duizend. Enerzijds is dat te verklaren door de veranderende demografie, maar ook de ‘havoïsering’ speelt volgens de MBO Raad mee: veel jongeren gaan liever naar de havo dan naar het vmbo.

Op zich is dat laatste geen probleem, vindt Jim Jansen. De auteur begon zelf op de mavo, eindigde op de universiteit en werd onder meer hoofdredacteur van het wetenschapstijdschrift New Scientist. “Iedere student mag de opleiding volgen die hij of zij wil. Waar het mij om gaat: dat we met zijn allen niet neerkijken op de mavo, of het mbo. “Veel oud-klasgenoten met wie ik op de mavo zat hebben nu een praktisch beroep: ze zijn vaak gelukkiger dan mensen met een denkberoep, die veel achter de computer zitten.”

Ook in Den Haag wint de gedachte terrein dat kinderen die op jonge leeftijd niet meteen de hoogste cijfers halen anders benaderd zouden moeten worden. Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) pleitte er afgelopen najaar voor om de schoolkeuze tussen vwo, havo of vmbo te verlaten.

Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) werkt aan plannen die ervoor moeten zorgen dat het mbo een meer gelijkwaardige positie ten opzichte van het hbo krijgt. Dijkgraaf wil af van het ‘hoger-lager denken’. Hij heeft het liever over een waaier van opleidingen, waarbij het mbo net zo goed als hbo of de universiteit een ‘positieve keuze’ is. De twee ministers werken samen aan een uitgebreide visie op de herpositionering en herwaardering van praktijk- en beroepsgericht onderwijs. Die visie moet ergens dit jaar verschijnen.

Volwaardige studenten

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de universiteit in Tilburg, juicht dit soort politieke initiatieven toe. “Mbo’ers moeten zich volwaardige studenten gaan voelen, in plaats van leerlingen. Ze verdienen het om serieus genomen te worden, dat bewijst de arbeidsmarkt.”

Toch zijn mooie plannen, en zelfs hogere salarissen, volgens Wilthagen geen oplossing voor alle problemen. “Je lost er de komende jaren zeker niet alle tekorten mee op. Meer verdienen, oké. Maar in de zorg zie je bijvoorbeeld dat veertig procent van de nieuwe arbeidskrachten de sector weer verlaat. Dat komt door andere problemen, zoals hoge werkdruk en veel managementgedoe. Er zijn dus meer problemen die zullen moeten worden aangepakt.”

Jansen kan een andere blik op ons onderwijs alleen maar toejuichen. “Aan de ene kant omdat je helemaal niet badinerend of stigmatiserend over de mavo, het vmbo of het mbo hoeft te doen. Het zijn opleidingen die je een heel goede basis kunnen geven voor de rest van je leven. En aan de andere kant zou je veel beter naar ieder kind moeten kijken. Verdiep je écht in zijn of haar talenten, en bepaal dan wat de beste schoolkeuze is.”