Het RIVM meldt 23.680 positieve coronabesmettingen

De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 126.012 positieve uitslagen van coronatests. Gemiddeld komt dit neer op bijna 18.000 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is een nieuw record.

Ruim 93.000 mensen hebben zich woensdag door de GGD laten testen op een coronabesmetting. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD Ghor Nederland donderdag weten. Het is voor de derde dag op rij een record. Op dinsdag voerden de testlocaties ruim 93.000 tests uit, op maandag zo’n 91.000. Het oude record stamt uit maart.

Volgens de GGD-koepel is de maximale testcapaciteit bereikt. Dat maakt het ook heel moeilijk om nog een testafspraak te maken. Mogelijk raakt het beeld van het aantal besmettingen daardoor vertekend, omdat er mensen zijn die besmet zijn, maar er niet in slagen om een testafspraak te maken.

De drukte neemt voorlopig niet af, zo is de verwachting. Op donderdagochtend is ruim 159.000 keer geprobeerd om het landelijke telefoonnummer voor testafspraken te bellen.

Rotterdam telde de afgelopen 24 uur de meeste bevestigde besmettingen. Daar testten 963 inwoners positief. Daarna volgen Amsterdam (773), Den Haag (612), Breda (301) en Utrecht (300). Alleen op Schiermonnikoog en Ameland en in Rozendaal testte niemand positief.

Ruim 400 coronapatiënten op ic’s

Het RIVM kreeg het afgelopen etmaal 34 meldingen van sterfgevallen binnen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei van dit jaar. Dat deze overlijdens nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de personen in kwestie ook allemaal op die dag zijn overleden.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen donderdag meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2110 patiënten met Covid-19. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2087.

Afgelopen etmaal nam het aantal coronapatiënten toe met 33, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 413 coronapatiënten, 11 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 22 tot 1697.

In de afgelopen 24 uur werden er 55 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s, de grootste toename sinds begin mei. Op de verpleegafdelingen werden 237 nieuwe patiënten binnengebracht.