Het Rijksmuseum blijft open, onnodig reizen wordt afgeraden: wat mag nu wel en niet?

Evenementen zijn niet verboden en publiekstrekkers zoals het Rijksmuseum en de Efteling blijven geopend, maar tegelijkertijd adviseert premier Rutte om onnodige reisbewegingen te voorkomen. Een paradox in de maatregelen, die veel logisch nadenken vergt.

Je zult maar de organisator zijn van de KunstRAI, dé artistieke beurs van Amsterdam waar vorig jaar bijna 17.000 mensen op afkwamen. Over twee weken staat het evenement gepland, midden in de periode van aangescherpte coronamaatregelen die een tweede lockdown moeten voorkomen.

De RAI is inmiddels bedreven genoeg in het coronaproof organiseren van zo’n beurs, toch staat het doorgaan van deze en vele andere evenementen ter discussie. Want wat voor zin heeft het om iets te organiseren, als het kabinet potentiële bezoekers oproept om thuis te blijven?

Wat mag nu wel en niet?

Tijdens de recente persconferentie van Rutte is géén verbod op het organiseren en houden van evenementen afgekondigd. Ook blijft het voor instellingen en gebouwen die een goede doorloop van bezoekers regelen mogelijk om meer dan 30 personen tegelijkertijd welkom te heten. “30 mensen in het Rijksmuseum is absurd”, zei Rutte maandagavond. De Veiligheidsregio bepaalt in overleg met dit soort ‘doorstroomlocaties’ hoeveel bezoekers er tegelijkertijd welkom zijn. Geen probleem in een gigantisch gebouw als de RAI, zou je zeggen.

Maar aan de andere kant is er ook ook het advies om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Zo ver als begin april, tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ wilde Rutte niet gaan. ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’, was toen zijn oproep. Maar maandagavond zei hij wel: “Beperk je reisbewegingen. Dus stap niet in de bus of de auto om te gaan winkelen met een vriendengroep.” Geen verbod dus, maar wel een advies om te matigen.

Dat is behoorlijk onduidelijk, wat is hier de gedachte achter?

Het coronavirus is opnieuw aan een opmars bezig omdat mensen elkaar teveel blijven ontmoeten. De centrale gedachte achter deze serie maatregelen is dan ook dat die mensen zoveel mogelijk uit elkaar houdt, zonder het land plat te leggen. “We moeten ons gedrag aanpassen en onze sociale contacten drastisch beperken. Fysieke ontmoetingen moeten een uitzondering worden, je zoekt elkaar alleen op als het noodzakelijk is”, zei burgemeester Halsema maandagavond. Meer dan hiervoor wordt er op gehamerd om individueel deel te nemen aan het openbare leven. Niet meer samen werken op kantoor, of met z’n allen naar de supermarkt. “Winkelen is geen uitje, doe het alleen,” zei Rutte. De hoop is dat hiermee het stilleggen van de economie of het sociale leven, met alle schade van dien, niet nodig is.

Dus ik mag alleen alleen op stap?

Nee, maar ook voor de maximale groepsgrootte buitenshuis zijn regels bedacht. Dit wordt een ‘gezelschap’ genoemd, dat bij in publieke of besloten ruimtes uit maximaal vier personen mag bestaan. Die hoeven dus niet uit één huishouden te komen. Met zo’n gezelschap mag je bijvoorbeeld het terras op, zei Rutte maandagavond.

Dus niet essentiële dingen mogen we gezamenlijk blijven doen, ook al moeten we het aantal reisbewegingen beperken?

Ja, want het is essentieel voor het welzijn van mensen om af en toe ook iets leuks te doen. Dat werd maandagavond beaamd door coronaminister Hugo de Jonge. “We willen dat kinderen en jongeren gewoon naar school kunnen. Dat we van een borrel buiten de deur kunnen genieten, kunnen blijven genieten. (...) En in de maatregelen die we nemen, proberen we met al die aspecten rekening te houden.”

Rutte: “We zeggen in algemene zin: beperk je reisbewegingen. Dat betekent bijvoorbeeld als je in de herfstvakantie op vakantie gaat, prima als je naar je stacaravan of je huisje of een hotel ergens gaat in Nederland. Maar ga niet heen en weer rijden.”