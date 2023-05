Het regent, het regent, maar toch heeft Nederland een klein neerslagtekort. Is dat niet raar?

Beeld Mariet Dingemans

In de eerste helft van de lente tot half april was het twee keer zo nat als normaal, met 144 millimeter regen. En ook de tweede helft van de lente was een regenpak tot nu toe vaker nodig dan een korte broek. Toch hebben we weer met een klein neerslagtekort te maken.

Is dat niet een beetje raar? Het ligt vooral aan de definitie van het neerslagtekort, zegt klimaatwetenschapper Karin van der Wiel van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Seizoensgebonden

“Als we teruggaan naar de basis: in de winter verdampt er door de kou minder water dan dat er uit de lucht valt,” legt Van der Wiel uit. “En in de zomer verdampt er bijna altijd meer water dan dat het regent.” Het bijhouden van het neerslagtekort is eigenlijk een beetje seizoensgebonden. Het wordt gemeten vanaf 1 april, omdat dan het seizoen begint waarin alles begint te groeien en water het hardst nodig is. “Dus het is vrij normaal om een neerslagtekort te hebben in de zomermaanden.”

Pas als er voor langere tijd een neerslagtekort is, ontstaan er watertekorten. Dan wordt boeren weer gevraagd hun land niet te sproeien en wordt Nederlanders opgeroepen om minder de auto te wassen en alleen in de avonduren de tuin te sproeien.

Op dit moment heeft Nederland een neerslagtekort van 12 millimeter. Dat is weinig voor de tijd van het jaar, al zal dat iedereen die weleens naar buiten kijkt niet verbazen. “Daardoor is er voorlopig geen watertekort,” zegt Van der Wiel. En daar hoeven we voorlopig ook niet bang voor te zijn door de reserves die we hebben.

“Dat dit voorjaar natter dan normaal verloopt, is wel gunstig voor als we te maken krijgen met een droge zomer,” zegt Van der Wiel. “Mocht het weer omslaan en het in juni en juli heel droog zijn, dan helpt het dat er deze maanden veel regen is gevallen. Ook is het grondwater overal in Nederland door de regen goed aangevuld, dus we hebben ook geen last meer van naijlende effecten van vorige droge zomers.”

Dat we niet vrolijk worden van het weer en we vaker regen dan zon zien, is volgens Berend van Straaten van WeerOnline ‘pure pech’. “Begin van deze lente hebben we veel noordelijke winden gehad,” legt hij uit. “Dat gaat vaak gepaard met veel buien en lagere temperaturen. De laatste week hadden we veel zuidwestelijke wind en die bracht dagelijks veel regengebieden richting Noordwest-Europa.” En dat zien we de afgelopen weken terug. Er zijn weinig dagen geweest dat we niet op Buienradar hebben gekeken om te kijken wanneer we tussen de buien door naar huis konden fietsen.

Festivalweer

Komend weekend wordt het wel beter, al is dat niet van heel lange duur, zegt Van Straaten. De temperatuur gaat omhoog en in de kustprovincies wordt het dan zo’n 19 graden. In het zuidoosten kan het zelfs wel 21 graden worden. Ook verlopen zaterdag en zondag zonniger dan we in de week daarvoor gezien hebben, maar er blijven lokaal wel buien mogelijk. “Dat zijn voornamelijk lichte, lokale buitjes,” aldus Van Straaten. En dus krijgt het weer zaterdag een 8 en zondag zelfs een 9 van WeerOnline. Fijn voor wie dus bijvoorbeeld naar een festival gaat.

Na het weekend wordt het weer minder. Er is dan meer kans op buien en er zal een mix van wolkenvelden en zon zijn. De temperatuur is dan redelijk normaal voor de tijd van het jaar, zo’n 16 tot 20 graden.

De komende weken zal het neerslagtekort dus niet snel erger worden, zegt Van der Wiel. Aan een langere voorspelling wil ze zich niet wagen. “Het KNMI maakt weersverwachtingen voor de komende twee weken, we doen dat niet voor de hele zomer,” vertelt ze. “Dus we kunnen niet zeggen hoe het neerslagtekort zich gaat ontwikkelen.”

Maar voorlopig kunnen we de plantjes gewoon nog dagelijks besproeien met water en de auto blijven wassen. Al blijft de regen dat nu nog wel even voor ons doen.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: