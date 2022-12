Het prijsplafond op energie gaat bijna in: tien vragen over wat het voor jou betekent

De gasmeter draait met de huidige vrieskou overuren. Het gros van de Nederlanders betaalt tegen de 3 euro voor een kubieke meter gas. Nog een dikke twee weken, dan gaat het prijsplafond in. Tien vragen over wat het prijsplafond voor jou betekent.

1. Wat is dat prijsplafond precies?

Een maximale prijs vanaf 1 januari voor 2900 kWh elektriciteit en 1200 kubieke meter gas. Stroom gaat dan maximaal 40 cent per kWh kosten en gas 1,45 euro per kubieke meter, dat zijn de prijzen inclusief btw en energiebelasting. Wie meer verbruikt, moet dat afrekenen tegen de marktprijs in het energiecontract. Door het energieplafond bespaart een gemiddeld gezin zo’n 2500 euro.

2. Zijn die hoeveelheden heilig?

Ja en nee, het is ingewikkeld. Het hangt af van de datum waarop de eindafrekening komt. De rekenmeesters van het ministerie van Economische Zaken hebben de 1200 kuub gas en de 2900 kWh stroom in 365 stukjes gehakt om tot een gemiddeld verbruik op een bepaalde dag te komen. Op 5 februari bijvoorbeeld mag er 6,5 kuub gas tegen de plafondprijs en 11,5 kWh elektriciteit worden verbruikt, en bijvoorbeeld op 5 augustus 0,5 kuub gas en 5,6 kWh stroom. En zo heeft iedere dag een richtverbruik.

Stel nu dat een huishouden op 13 april de jaarafrekening krijgt. Van 1 januari tot 13 april ‘mag’ dit huishouden 610 kubieke meter gas en 976 kWh stroom gebruiken tegen de maximale tarieven van het prijsplafond. Voor de rest van het jaar resteert dan nog 590 (1200-610) kuub gas en 1924 (2900-976) kWh stroom.

Bij een steenkoude februari waarin bijvoorbeeld een paar honderd kubieke meter gas méér verstookt wordt dan verwacht, moet er dus alsnog veel gas tegen die hoge prijs worden gekocht, ook al zou er een superzacht najaar volgen en het verbruik in het kalenderjaar zelfs onder de 1200 kubieke meter gas uitkomen.

3. Niet iedereen krijgt dus evenveel gas voor de lage prijs?

Dat klopt. Hoe koud het wordt deze winter en wanneer de jaarrekening volgt heeft ook invloed. Energie besparen blijft dus ook met het prijsplafond het voordeligst. De prijzen van het plafond zijn tenslotte nog altijd twee keer hoger dan de prijzen van vóór de energiecrisis.

4. Hoe werkt het als ik in 2023 overstap naar een ander energiebedrijf?

Het richtverbruik per dag wordt ook gehanteerd om te berekenen waar iemand nog recht op heeft bij een overstap naar een andere energieleverancier. Wie bijvoorbeeld op 1 oktober overstapt zou volgens die richtverbruiken nog recht hebben op 434 kuub gas en 929 kWh stroom tegen het tarief van het prijsplafond.

5. Wie vallen er eigenlijk onder het prijsplafond?

Kleinverbruikers. Hieronder vallen huishoudens, verenigingen, zzp’ers en kleine bedrijfjes.

6. Wie vallen er niet onder?

Mensen met blokverwarming en huishoudens die de energierekening delen. Bijvoorbeeld de bewoners van zelfstandige studio’s in een groot pand met één energiemeter. Voor deze groep wordt nog aan een regeling gewerkt die zal worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Ook grotere mkb’ers krijgen een eigen regeling om de hoge energierekening aan te kunnen.

7. Wat moet ik doen om voor het prijsplafond in aanmerking te komen?

Niets. Met alle energiebedrijven zijn afspraken gemaakt dat zij alles regelen. Op de energierekening is de korting terug te vinden.

8. Wordt mijn termijnbedrag lager?

Wie nu al geconfronteerd wordt met de hoge marktprijzen zal waarschijnlijk een verlaging van het maandbedrag tegemoet kunnen zien. De energiebedrijven proberen rond de jaarwisseling met een nieuw maandbedrag te komen.

9. Blijft het prijsplafond altijd bestaan?

Nee, alleen in 2023 is de regeling van kracht. In het voorjaar wil minister Rob Jetten van Klimaat en Energie met voorstellen voor 2024 en volgende jaren komen. Die volgende regeling zal minder genereus zijn en de verwachting is dat energie nooit meer op het oude prijspeil komt. Energiebesparende maatregelen blijven dus noodzaak om de energierekening betaalbaar te houden.

10. Hoe werkt het prijsplafond met zonnepanelen?

De opgewekte elektriciteit wordt verrekend met het verbruik. Iemand die volgend jaar bijvoorbeeld 3500 kWh verbruikt en 3000 kWh opwekt moet nog 500 kWh kopen, tegen het tarief van het prijsplafond dus.