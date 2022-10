Het Parool zoekt een nieuwsjournalist (fulltime)

Als ervaren nieuwsjager met een focus op Amsterdam help je mee om de site en app van Het Parool iedere dag weer beter, sneller en completer te maken.

Wat ga je doen?

Je belangrijkste taak als nieuwsjournalist is om het (Amsterdamse) nieuws als eerste op parool.nl te brengen. Je zorgt voor snelle verhalen met een originele invalshoek, maar haakt ook in op actuele gebeurtenissen in en rond de stad.

Geen dag is hetzelfde: soms bespreek je het nieuws van de dag door vanachter je bureau enkele experts te bellen, soms doe je in de stad verslag van een brand door getuigen te interviewen op straat. Als het moet, pak je elk nieuwtje op dat voorbijkomt, maar liever nog zorg je voor dat ene onderscheidende verhaal van de dag.

Wat zoeken wij in een nieuwsjournalist?

Je bent een volhardende nieuwsjager met scoringsdrift.

Je hebt aantoonbare ervaring als online nieuwsjournalist.

Je bent thuis in alle aspecten van online nieuws publiceren en presenteren.

Je kent Amsterdam door en door en weet wat er speelt in de stad.

Je bent assertief en creatief in het bedenken van ideeën, artikelvormen en invalshoeken.

Je durft vragen te stellen, aan wie dan ook en waar dan ook.

Je hebt een goed gevoel voor wat het gesprek van de dag is.

Je kunt werken onder hoge tijdsdruk.

Je werkt in wisselende diensten.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een fulltime aanstelling (5 dagen per week), tegen een marktconform salaris, in eerste instantie voor de periode van een jaar

Werken op de redactie van Het Parool, in hartje Amsterdam

Een laptop en mobiele telefoon

Een persoonlijke keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procent vakantiegeld)

Deelname aan de winstdelingsregeling

Opleidingen en trainingen via onze interne Campus

Heb je interesse? Solliciteren kan hier door uiterlijk 22 oktober te reageren op deze vacaturepagina.

Het Parool wil graag een afspiegeling zijn van heel Amsterdam. We roepen daarom in het bijzonder kandidaten met een – in de breedste zin van het woord – diverse achtergrond op om te solliciteren op deze functie.

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken en groeit het bereik van de digitale kanalen.

Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact op met chef nieuws Corrie Gerritsma (c.gerritsma@parool.nl) of chef nieuws Laura Obdeijn (l.obdeijn@parool.nl). Solliciteren graag via de eerder genoemde vacaturepagina.