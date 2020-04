Het nieuwe vliegen bij Easyjet: 1 voor 1 boarden en middenstoelen vrij

Geen buurman, toestemming vragen om naar de wc te gaan: vliegen wordt straks heel anders. Easyjet denkt voorzichtig aan een herstart. ‘We zijn niet bang dat we met lege vliegtuigen komen te zitten.’

Vleugellam staan ze naast elkaar op Schiphol, de acht toestellen van de Nederlandse tak van Easyjet. De 300 werknemers zitten thuis, met NOW-loonsteun van de overheid. Overal staan vliegtuigen van de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Europa aan de grond gebroederlijk naast de toestellen van hun rivalen. Maar de Britse lowcostvlieger kijkt inmiddels naar de toekomst. “De periode van stilleggen is voorbij,” zegt topman Johan Lundgren. “We komen nu in de fase van een mogelijke herstart. We kunnen vrij snel weer de lucht in, binnen twee weken. Maar dat is allemaal afhankelijk van wat overheden besluiten. Eerst moet deze gezondheidscrisis worden verlicht.”

Reismodus

“Die twee weken hebben we nodig om een vlucht in de verkoop te zetten, het toestel klaar te maken, alle leveranciers weer te regelen,” vult directeur William Vet van Easyjet Nederland aan. “Dat bereiden we nu voor. Zodra de vraag terugkomt, kunnen we dan bijschakelen en meebewegen. De bemanningen staan te springen om te vliegen.”

Dat geldt ook voor de reizigers, ziet Easyjet aan de boekingen voor de rest van het jaar. “Mensen maken echt al weer plannen, zowel voor zakenreizen als voor vakantie,” zegt Lundgren. “Men wil weer zakendoen, weer op bezoek gaan of op vakantie. Als de coronamaatregelen worden versoepeld, komen mensen meer in de reis­modus. Dat zit nog steeds in ons achterhoofd. We zijn ook niet bang dat zodra we weer kunnen vliegen, we met lege toestellen zullen zitten.”

Naar Spanje of Italië

Er kan ook weer gewoon worden geboekt, tot aan Pasen volgend jaar. Easyjet heeft het winterseizoen vervroegd geopend om de tienduizenden bezitters van een vliegvoucher in de gelegenheid te stellen op reis te gaan. “We verwachten ook zomer 2021 vroeg te openen.”

“Natuurlijk ligt het aantal boekingen voor het komende zomerseizoen op dit moment duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar,” zegt de Zweed. “Maar ik zie zelfs boekingen naar Spanje en Italië. Het is ook aannemelijk dat landen die vroeg maatregelen hebben getroffen, zoals Italië, reisrestricties eerder zullen versoepelen.”

“Op een gegeven moment zijn we terug op het oude niveau. Wanneer? Dat weet niemand. Dat kunnen we pas zeggen als de gezondheidscrisis achter de rug is. Of het herstel volgend jaar inzet of in 2023, dat weten we dan pas.”

Easyjet worstelt nu vooral met de vraag hoe kan worden gevlogen met alle coronabeperkingen. “Mijn aanname is dat het aantal passagiers in het begin relatief laag zal zijn,” zegt Lundgren. “Dat stelt ons in staat maatregelen door te voeren om sociale afstand te houden, zoals het vrijlaten van de middenstoel.” In elke stoelrij van zes zitplaatsen worden dan twee stoelen vrijgehouden waardoor in een vliegtuig dat normaliter 186 reizigers vervoert er maximaal 124 zitten.

Gelijke maatregelen

Ook het in- en uitstappen wordt een opgave. “Ik heb nog niet het exacte antwoord hoe boarden eruit zal zien met alle voorschriften voor social distancing,” zegt Vet. “We zijn in de luchtvaart flexibel genoeg om daar een oplossing voor te bedenken. Zolang het voor passagiers en crew maar veilig is.”

Vet pleit voor standaardmaatregelen. “Onze ambitie is om in de hele luchtvaart dezelfde maatregelen te treffen, het liefst in Europees verband. Zodat geen verschillen ontstaan in aanpak. We hebben de afgelopen weken kunnen zien wat er gebeurt als landen telkens net andere maatregelen nemen, sommige strenger, andere minder. Als je naar een verlichting van de reisbelemmeringen toewerkt, zou dat overal hetzelfde moeten zijn.”

“We zetten nu in Nederland overleg op tussen de luchtvaartsector en de overheden over hoe zo’n aanpak eruit zal zien, van de 1,5 metereconomie tot desinfecteren van vliegtuigen. We moeten daarin gezamenlijk optrekken, we maken allemaal gebruik van Schiphol.”

Negen maanden

“We overleggen in elk land met overheden wat nodig is om de luchtvaartsector te laten over­leven,” zegt Lundgren. “We moeten zeker stellen dat de sector er nog zal zijn als er weer gereisd kan worden. Wij willen bijdragen aan het economisch en maatschappelijk herstel na de coronacrisis. De luchtvaart moet niet zo kreupel worden dat niet meer geïnvesteerd kan worden in technologie of duurzaamheid.”

De impact van zowel de huidige stilstand als van een voortijlende economische crisis is enorm. Ook voor Easyjet, dat al voor de coronacrisis in de verliezen zat maar voldoende geld in kas zegt te hebben om een lockdown van ten minste negen maanden uit te zingen. “Financieel zal het herstel lang duren,” zegt Vet. “Wij kunnen dat aan. Ons businessmodel werkt in ons voordeel. Heel veel mensen kijken in tijden van crisis naar lage prijzen. Dat zagen we ook na 2008.”

Johan Lundgren. De Zweedse ceo van Easyjet bereidt zijn maatschappij voor op de 1,5 metereconomie. Beeld AFP