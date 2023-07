Het móest Frans worden: hoe de kandidatuur van Timmermans werd voorgekookt

Frans Timmermans is op papier nog enkel lijsttrekkerskandidaat, maar niemand binnen PvdA en GroenLinks twijfelt eraan dat zijn naam in november op nummer 1 staat bij de roodgroene lijst. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Kort nadat bekend wordt dat Frans Timmermans de roodgroene lijst wil trekken, scharen al zijn concurrenten zich in een razend tempo achter hem. Eén voor één gooien ze er donderdagochtend tweets en verklaringen uit. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb nota bene vanaf zijn vakantieadres. De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman schrijft bijna weemoedig: ‘Ik kon mij voorstellen dat ik het zou doen’ in haar verklaring. En de huidig partijleiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) sturen jubelende tweets.

Tegelijk staat op de websites van PvdA en GroenLinks toch echt dat er ‘een gezamenlijke online verkiezing onder leden’ wordt gehouden. Maar alle andere serieuze kandidaten zijn dan al van het toneel verdwenen.

Een lijsttrekkersstrijd was ook nooit de bedoeling. Want wat alleen een klein clubje mensen weet, is dat Klaver en Kuiken achter de schermen veel gesprekken hebben gevoerd. Met Timmermans.

Berlijn

Klaver en Timmermans hebben al langer goed contact, schetst een ingewijde. Vorig jaar oktober treffen ze elkaar in Berlijn. Timmermans is er voor het PES-congres, de partij voor Europese socialisten en sociaaldemocraten. Klaver spreekt op een conferentie over progressieve politiek.

Het gesprek dat ze in de Duitse hoofdstad hebben, wordt later voortgezet. “Ter kennismaking,” zegt een betrokkene. Timmermans komt bij Klaver thuis en op zijn kantoor. Bij Klaver rijst gaandeweg het besef: als Timmermans ooit de gezamenlijke lijst wil trekken, doet hij een stap opzij.

Ik blijf mij in Amsterdam met hart en ziel inzetten voor een sociale een groene toekomst. Frans is een geweldige kandidaat. Het is mijn vurige wens dat we ons nu verenigen en zorgen voor een fantastische verkiezingsuitslag. pic.twitter.com/b333kkiOTv — Marjolein Moorman (@MarjoleinMoor) 20 juli 2023

De afgelopen jaren werd meermaals gepolst of Timmermans nog belangstelling had voor Den Haag. “Wil je nog?,” hoorde hij dan. “Steeds was het antwoord ‘nee’,” zegt een ingewijde.

Er zijn twee redenen die Timmermans weerhouden van een ‘ja’. Als Eurocommissaris voor klimaat en eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie is hij bezig met zijn paradepaardje: de Green Deal. Alles staat in het teken van zijn plannen die Europa per 2050 klimaatneutraal moeten maken.

Giftig klimaat

De andere reden is het ‘giftige klimaat’ in politiek Den Haag, waaraan vertrekkende politici dezer dagen ook regelmatig refereren. Ook Timmermans heeft met zijn gezin al aan den lijve ondervonden wat het betekent zwaar bedreigd te worden. In zijn eerste periode als Eurocommissaris kwam hij in een beveiligingsregime omdat hij het met Polen en Hongarije aan de stok had gekregen over het handhaven van de rechtsstaat in die landen.

Toch volgt Timmermans met een schuin oog de Haagse ontwikkelingen, vooral als na de provinciale statenverkiezingen een kabinetsval telkens nabij lijkt.

Als het kabinet dan op vrijdagavond 7 juli echt instort, zit Timmermans met vrienden in een Limburgse tuin. Hij is in shock. De volgende ochtend thuis ziet hij de voorpagina’s van de Nederlandse kranten op iPad en papier. Moet hij nu niet tóch gaan nadenken over een terugkeer naar Den Haag?

Maar eerst wacht een belangrijke stemming in het Europees Parlement. Daar wordt op woensdag 12 juli gestemd over de Natuurherstelwet, een onderdeel van de Green Deal. De wet is omstreden en moet op het laatste moment nog worden afgezwakt, maar Timmermans wint de stemming en is euforisch.

Telefoongesprek

Kuiken zoekt de dag erna contact met Timmermans. Ze spreken af die donderdagavond te bellen. In het telefoongesprek hoort Kuiken tot haar opluchting Timmermans ineens ‘ja’ zeggen op de vraag over een terugkeer naar Den Haag. Maar: Timmermans wil ab-so-luut geen herhaling van de lijsttrekkersstrijd tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher in 2017, die hij ooit omschreef als ‘broedermoord’.

Al weken geleden hoorde je bij beide partijen argumenten tégen zo’n lijsttrekkersverkiezing. Een lijsttrekkerscampagne duurt lang, die tijd is er niet. Een lijsttrekkerscampagne kan niet in de zomer. En: zou het niet beter zijn als de partijbesturen met een ‘enkelvoudige voordracht’ komen? Dat is Haagse taal voor: deze persoon hijsen wij op het schild, dit is onze lijsttrekkerskandidaat. Eenheid tussen de twee partijen.

Maar Timmermans kan niet meteen op unaniem gejuich rekenen. “Moet een nieuwe beweging nou geleid worden door een oud gezicht uit Rutte II?,” klinkt het. Daarbij vinden sommige GroenLinksleden dat een progressieve partij moet worden geleid door een vrouw.

Bij de PvdA is men milder. “Dit soort processen moet je juist achter de schermen regelen,” zegt een PvdA-oudgediende. “Dat hebben de partijbesturen heel professioneel gedaan.”

Kritiek inslikken

Andere kritische partijleden slikken met een blik op een recente peiling van I&O Research, waar de roodgroene combinatie op 28 zetels kan rekenen, hun kritiek op de gang van zaken in om ‘Het Project’ geen schade toe te brengen. “Zoveel mogelijk zetels halen, dat is het belangrijkst.” En: “Als we de grootste kunnen worden, is het ’t dan waard om nu rollebollend over straat te gaan?”

Maar ‘opgetrokken wenkbrauwen’ over hoe de ledendemocratie ‘buitenspel wordt gezet’, zijn er wel degelijk. Volgens een GroenLinksbestuurder is er ‘veel onrust’: “We zetten met de samenwerking de grootste stap sinds onze oprichting, maar bij de keuze voor de lijsttrekker staan de leden buitenspel.”

PvdA en GroenLinks wijzen erop dat iedereen nog tot 4 augustus kan solliciteren naar het lijsttrekkerschap. Maar, klinkt het, er komt alleen een échte verkiezing als een lijsttrekkerskandidaat ‘met een gelijke geschiktheid’ zich meldt. Impliciete boodschap: zie maar eens aan de jarenlange staat van dienst van Timmermans te tippen. Het is dan ook de verwachting dat de vierkoppige lijsttrekkerscommissie (twee PvdA’ers, twee GroenLinksers) in augustus één persoon voordraagt voor het lijsttrekkerschap: Frans Timmermans.

De leden rest dan niets anders dan die voordracht te bekrachtigen. Een partijbron houdt stug vol dat het ook een democratisch besluit is als er niets te kiezen valt: “De leden hebben altijd het laatste woord.”