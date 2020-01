Het milieu? Daar gaat het niet meer over in Zandvoort

Tijdens de informatiebijeenkomst over de rentree van de Formule 1 in Zandvoort ging het onder meer over de toegankelijkheid van het dorp en de parkeermogelijkheden. De kanttekeningen die werden geplaatst, zorgden voor lacherige reacties en irritatie.

Het werd niet de avond van de biologiestudente, die bij aanvang van de bijeenkomst zei te hopen dat er duidelijkheid zou komen over de ecologische gevolgen van de rentree van de Formule 1 in Zandvoort. Afgaande op de stemming onder de andere aanwezigen op de informatiebijeenkomst, maandag in het centrum van het dorp, vormen discussies over milieuaspecten van de Grand Prix een station dat al lang en breed is gepasseerd.

De honderden aanwezigen wilden van VVD-wethouder Ellen Verheij (Toerisme en Economie) en circuitdirecteur Robert van Overdijk en diens rechterhand Rob Langenberg vooral weten hoe de toegankelijkheid van het dorp is geregeld tijdens het evenement in het eerste weekend van mei. Strandpachters wilden weten of ze dan wel bereikbaar zijn voor badgasten, bewoners of ze voor hun huis kunnen parkeren en horecauitbaters vroegen of ze in de weken voorafgaand aan de race podia mogen neerzetten voor bezoekers.

Langenberg, opsteller van het Mobiliteitsplan, bezwoer dat het dagelijkse leven zo veel mogelijk zal doorgaan. Bewoners, ondernemers en personeel krijgen doorlaatbewijzen om thuis of op het werk te komen. Anderen zijn ook welkom, op voorwaarde dat ze niet met de auto of motor komen. “Ik raad mensen aan met de fiets te komen.”

‘Gelukszoekers’

Langenberg schermde met indrukwekkende cijfers. Er komen drie dagen lang 104.000 bezoekers naar het circuit, plus 7500 ‘gelukszoekers’ die zonder kaartje komen. Daarvan reizen er naar verwachting 35.000 per trein, ruim 31.000 per fiets, 25.000 per auto en 20.000 te voet.

Directeur Overdijk is optimistisch over de bouwwerkzaamheden op en rond het circuit, dat fors wordt aangepast qua veiligheid en uitdagingen voor de racers. “De planning gaan we ruimschoots halen. Dat betekent dat we het circuit ergens eind februari weer in gebruik gaan nemen.”

Werkzaamheden op Circuit Zandvoort. Beeld ANP

Dat de cruciale evenementenvergunning nog niet is verstrekt, leek een detail. Wethouder Verheij waakte ervoor om uit te spreken dat de gemeente die toch wel gaat vergeven. Maar ook zij is enthousiast over de terugkeer van de Formule 1. “Die fungeert als een vliegwiel en maakt zaken los die anders misschien niet los waren gekomen.” Daarmee doelde ze bijvoorbeeld op de uitbreiding van het spoor, een lang gekoesterde wens waardoor de badplaats ook in de zomer beter bereikbaar zal zijn.

Lacherige reacties

De vraag van een bewoner wat er gebeurt als belangrijke vergunningen niet worden verstrekt, riep lacherige reacties op elders in de zaal. Niet bij Bruno Braakhuis, die er was namens stichting Rust bij de Kust. Het voormalig GroenLinks-Kamerlid wekte irritatie bij aanwezigen toen hij tegen het einde van de avond een paar kanttekeningen plaatste. “Wij zijn niet tégen de Formule 1, maar vóór natuurbehoud. Het wordt verkocht alsof het alleen een Zandvoorts feestje is. Maar dit evenement raakt de regio en ik wil dat iedereen zich daarvan bewust is. Er zijn maar twee toegangswegen. Haarlem wordt aanzienlijk belast door dit evenement en heeft er niets over te zeggen. Wat doet dit voor de buurgemeenten?”

Hij waarschuwde dat er nog bezwaarprocedures lopen, onder meer over vermeende overschrijding van de stikstofnormen. Dat de bezwaren de Grand Prix van 3 mei waarschijnlijk niet meer kunnen dwarsbomen, is geen beletsel, vertelde Braakhuis na afloop. “Bernhard van Vollenhoven is van plan 300 dagen per jaar te racen. Het gaat ons om meer dan de Formule 1 van dit voorjaar.”