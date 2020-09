Het martelcomplex van de onderwereld: ‘Al sta je ernaast, je hoort niets’

Toen de politie er dit voorjaar binnenviel, trof ze in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage een onderwereldgevangenis met martelkamer. Donderdag begint het proces tegen zes verdachten.

‘Hoe ver ben je met Ebi en vervoer?’ vraagt de gebruiker met de bijnaam ‘Luxury Balloon’ via een cryptotelefoon op 4 april van dit jaar. Binnen een paar minuten krijgt hij antwoord. ‘Ebi is volgende week dinsdag/woensdag helemaal af,’ schrijft ‘Slempo’. ‘Behandelkamer hebben ze vrijdag afgemaakt. Maandag beginnen ze aan de verblijven.’ Verder laat hij weten een ‘vaste ­cipier’ te hebben. Daarmee is er ‘24/7’ beveiliging in de ruimte aanwezig.

‘Ebi’ verwijst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, de in het criminele milieu ­gevreesde, strengste gevangenis van Nederland, waarop de schrijvers van de berichten nu een onderwereldvariant laten bouwen. Met martelkamer.

Een paar dagen later stuurt Slempo foto’s van de voortgang. Op een van de afbeeldingen is een blauw-witte tandartsstoel te zien. Aan de armleuningen en de voetsteun zijn riemen bevestigd. Op weer een andere zijn zeecontainers in een loods te zien. ‘3x geïsoleerd,’ schrijft hij. ‘Al sta je ernaast, hoor je niks.’ Luxury Balloon antwoordt met vier smileys en zegt dat Slempo moet bestellen wat hij nodig denkt te hebben. Politiekleding? Wapens? ‘Met demper is altijd handig,’ antwoordt Slempo. ‘Als ze niet meewerken, gelijk in de knie.’

Twee weken later hebben de twee opnieuw contact. ‘Maat, ze gaan allemaal vroeg of laat aan de beurt komen,’ stuurt Slempo. ‘Hoe lang willen ze verstoppen? Als de bussen er zijn, gaan we beginnen. Geen genade.’ Luxury Balloon schrijft dat hij normaal niet van deze ‘afdeling’ is. ‘Maar er zijn er nu een paar, ik hoop dat ik de kans krijg ze te martelen.’

Wat de twee mannen niet weten, is dat de ­recherche op dat moment live met hen ­meeleest. Het team high tech crime is erin ­geslaagd EncroChat te kraken, de telecomdienst die duizenden criminelen gebruiken om versleutelde berichten te versturen.

De conversatie tussen Luxury Balloon en Slempo laat bij de recherche alle alarmbellen ­afgaan. Hier worden een ontvoering en grof ­geweld voorbereid, zo is de gedachte. Het IMEI-nummer van het toestel van Slempo wordt door de politiesystemen gehaald. Er is een match. Het blijkt ook voor te komen in een groot drugsonderzoek. Daarin wordt het nummer toegeschreven aan de veertigjarige Utrechter Robin van O.

Deze ex-portier is in het verleden veroordeeld voor het kweken van wiet en witwassen. Ooit volgde hij een hbo-opleiding tot grafisch designer en werkte hij in de reclame. Hij geldt als een goede vriend van Mustapha F. – ‘Moes No ­Limit’ voor intimi. Van O. ontwierp de huisstijl voor diens club in Zoetermeer. De recherche is echter van mening dat de vriendschap verder gaat dan dat. Volgens hen zijn de twee mannen zakenpartners. Eind 2015 raakt deze Moes in conflict met Ridouan Taghi. Begin november 2017 mislukt een aanslag op F. in de Marokkaanse stad Marrakech. Twee Amsterdammers schieten door een persoonsverwisseling de zoon van een plaatselijke rechter dood. Ook doelwit ‘Moes’ wordt na de blunder opgepakt door de Marokkaanse autoriteiten en krijgt vijftien jaar cel voor internationale drugshandel en het witwassen van de winsten.

Ridouan Taghi

Na de aanslag op Moes verandert ook het leven van Robin van O., die op dat moment sportschool Elite Fit in Utrecht exploiteert. Hij geeft er les en is er bijna dagelijks te vinden. Drie ­weken na de aanslag in Marrakech gaat een ­explosief af bij Elite Fit. Amper drie weken daarna wordt de sportschool beschoten. ‘Ik heb sterk gestaan voor het concept en laat mij niet afpersen of bedreigen. We sluiten daarom liever de deuren,’ mailt Van O. zijn klanten.

Zijn naam circuleert dan al op een lijst die in de onderwereld wordt rondgestuurd. Hij wordt door de recherche gewaarschuwd dat een aanslag op hem wordt beraamd. Van O. sluit zich aan bij ‘de alliantie’ waarin diverse criminele groeperingen ‘en anderen die het geweld zat zijn’ één front vormen tegen Ridouan Taghi.

Daarmee neemt de spanning alleen maar toe.

In september 2018 komt er bij het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de politie, een tip binnen: bij de woning van Robin van O. in Zuid-Spanje is een bom gevonden. De bom geldt als waarschuwing voor Robin. ­Tenminste twee van zijn goede vrienden ­worden geliquideerd. Hamza Ziani (34) wordt in oktober 2018 in de Spaanse badplaats Torremolinos doodgeschoten; Dennis Groenfelt (49) wordt in mei 2019 in Paramaribo vermoord.

Tuingereedschap

De politie is dan al getipt dat Robin van O. werkt voor een organisatie die cocaïne importeert. In het drugsonderzoek dat volgt, concludeert de recherche dat Robin van O. Slempo moet zijn. In dat onderzoek is een loods aan de Julianaweg in Wouwse Plantage in beeld gekomen. De politie besluit de loods vol te hangen met camera’s. Die registreren wekenlang hoe de zeecontainers van binnen betimmerd worden met isolatie­materiaal.

Op 22 juni valt de politie binnen. In de loods worden zeven containers aangetroffen. Zes zijn ingericht als cellen – met handboeien waarmee iemand in kruispositie boven een chemisch toilet kan staan.

Container nummer 5 is de ‘behandelkamer’ met de tandartsstoel. Alle ruimtes zijn nagenoeg geluidsdicht, stelt de politie vast. Wie in de cel zo hard mogelijk schreeuwt, is buiten amper te horen.

In alle containers hebben de bouwers camera’s opgehangen. Er worden onder meer politie­kleding, tuingereedschap, scalpels, tangen, 27 handboeien, tiewraps en een gasbrander gevonden – en een grote vrieskist. Bij invallen in Rotterdam en Utrecht worden drie gestolen busjes, vuurwapens, een grote hoeveelheid munitie, kogelvrije vesten en tien doosjes met handboeien gevonden.

Robin van O. en vijf medeverdachten staan donderdag op een eerste inleidende zitting voor de rechter in de zaak van de martelkamers.

Toch is het nog maar de vraag of de martelcontainers te maken hebben met het conflict met Ridouan Taghi. Die zit immers sinds december 2019 in de echte EBI, in Vught.

Eén opmerkelijke persoon ontbreekt donderdag in het proces. De vermoede opdrachtgever: de man achter het account Luxury Balloon. Volgens het Openbaar Ministerie is dat de 48-jarige Roger P. beter bekend als ‘Piet Costa’. Deze Rotterdammer geniet in het milieu de reputatie van ‘kingmaker’, met wie zo’n beetje iedereen zaken deed. Een van de mannen die door de samenwerking met P. tot drugsbaronnen uitgroeiden, was Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan uit Amsterdam-West. Nadat die in 2014 was geliquideerd in Zuid-Spanje, namen zijn criminele erven zijn handel over, onder wie ‘Moes No Limit’, de vriend en zakenpartner van Robin van O.

Scam

In het criminele milieu gaat het verhaal dat ‘Piet Costa’ in een conflict verzeild is geraakt over financiële belangen in Dubai. Op 10 mei dit jaar werd in Rotterdam de 25-jarige Ibrahim Azaim geliquideerd. Hij gold als een soort aangenomen zoon van Piet Costa. Vanwege die moord kwam Roger P. naar Nederland, waarna hij op 22 juni kon worden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige import van cocaïne.

Diezelfde dag werden alle verdachten in de zaak van de martelkamers in Wouwse Plantage gearresteerd. Zes mannen, met Robin van O. als spil, voorlopig.

Een van de verdachten heeft op 10 september een schriftelijke verklaring afgelegd. ‘Er is nooit sprake van geweest dat er iemand daadwerkelijk zou worden ontvoerd,’ zo stelt de 44-jarige Dennis van D. ‘De hele opzet was een ‘scam’.’

Van D. heeft het in zijn handgeschreven brief over een kweekruimte voor wiet en stekjes die moest worden omgebouwd tot verblijfplaatsen die ‘nadrukkelijk voor de show’ zouden dienen. Doel was een ‘opdrachtgever’ op te lichten voor veel geld. ‘Deze ‘opdrachtgever‘ wilde dat iemand meegenomen werd, omdat hij was ­bestolen en hij wilde zijn geld terug krijgen op deze manier. De bedoeling was om deze ‘opdracht­gever’ leeg te melken zonder dat er daadwerkelijk iemand ontvoerd zou worden. Het was puur theater en oplichting.’ Wie de opdrachtgever was, wordt in de verklaring niet ­gemeld