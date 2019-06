Het kabinet heeft geen haast met klimaat

Het is haalbaar en betaalbaar, ministers bleven het gisteren zeggen. Steeds benadrukte het kabinet bij de presentatie van het Klimaatakkoord dat we dertig jaar de tijd hebben om alle doelen te halen. Geen haast! Het besef is gekomen dat de kiezer in de gordijnen vliegt als de overgang op duurzame energie zwaar wordt aangezet en aangeprezen als ‘de grootste verbouwing sinds de Tweede Wereldoorlog’.

In plaats daarvan sprak vice-premier Kajsa ­Ollongren gisteren van ‘grote ambities die we met kleine stappen gaan realiseren’. Niemand die nog de indruk moet krijgen dat over een paar jaar de cv-ketel van de muur wordt gerukt om plaats te maken voor een lawaaiige en dure warmtepomp. Niemand die moet vrezen dat zijn benzine-autootje zo duur wordt in het gebruik dat een kapitale Tesla wordt opgedrongen. “We gaan mensen verleiden om mee te doen,” zei minister Eric Wiebes (Klimaat).

Een generatie de tijd

Het kabinet wekt graag de indruk dat de scherpste randjes van het klimaatbeleid zijn ­geslepen. De meeste maatregelen waren al uitgelekt (zie de pagina hiernaast). Het energiezuinig maken van miljoenen woningen kan wachten tot er toch een verbouwing op stapel staat. Als we in 2050 – als de CO2-uitstoot bijna op nul moet komen – maar klaar zijn. “Het hoeft niet allemaal vandaag. We hebben een generatie de tijd,” zei Wiebes.

Maar feitelijk is het Klimaatakkoord nog steeds gericht op 2030. Dan al moet de CO2-­uitstoot 49 procent lager liggen dan in 1990.

De vraag is hoe dat te rijmen is met de indruk dat het kabinet bij het maken van de klimaatplannen de voet van het gaspedaal haalt.

Dat klimaatbeleid taai is, weet het kabinet maar al te goed. Nederland beloofde eerder om eind 2020 25 procent minder CO2 uit te stoten. Daarvoor moet het kabinet nog 9 megaton besparen en dat wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald, ondanks dat duurzaamheidsorganisatie Urgenda tot twee keer toe afdwong bij de rechter dat de overheid dit doel moet halen.

Urgendavonnis

Gisteren bleek dat het kabinet terugschrikt voor ingrijpende maatregelen om toch dit Urgenda­vonnis na te leven. Het sluiten van meer kolencentrales en een lagere maximumsnelheid op de snelweg zou hoge kosten meebrengen en het draagvlak voor klimaatmaat­regelen op het spel zetten. Een pakket met een lange rij kleinere maatregelen levert volgens het kabinet 4 megaton op.

Het bracht Urgendavoorzitter Marjan Minnesma tot de conclusie dat het kabinet het vonnis aan zijn laars lapt. Het kabinet moet vrezen dat dit ook afstraalt op het Klimaatakkoord. Is dat nog wel geloofwaardig als het kabinet nu al zijn tanden stuk bijt op 9 megaton? Bij het Klimaatakkoord gaat het tot 2030 om 49 megaton.