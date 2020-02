Het is wachten op Saïd Razzouki, de handlanger van Taghi

Op 10 februari werd Said Razzouki in Columbia gearresteerd. Hij werd gezocht voor drugshandel en moord. Beeld EPA

Voortvluchtige criminelen hebben met nogal wat variabelen rekening te houden als ze het land kiezen waar ze zich voor Nederland willen schuilhouden. Kunnen ze het bekostigen daar langdurig onder te duiken, via vertrouwde of nieuwe zakenrelaties? Zijn voldoende getrouwen beschikbaar die ze (bijna) elke dag kunnen helpen uit het zicht van de autoriteiten te blijven? Is het leven er een béétje draaglijk?

Een belangrijk criterium blijft, al dan niet terecht: heeft het land waar ze zich willen verstoppen een uitleveringsverdrag met Nederland of levert het juist nooit onderdanen uit?

Dat sinds een bilateraal verdrag uit 2012 de tijd voorbij is dat criminelen van Marokkaanse origine veilig in Marokko konden schuilen omdat ze er met hun Marokkaanse paspoort min of meer onschendbaar waren, weten de meesten inmiddels wel.

Eigengereid en beroemd

Daar komt voor de groep rond Taghi bovenop dat die daar verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de zoon van een opperrechter, omdat de Amsterdamse daders blunderden toen ze er eind 2017 een Nederlandse crimineel moesten liquideren.

Marokko is nu het laatste land waar ze konden schuilen, beseften Taghi, zijn vermoede rechterhand Razzouki en anderen heel goed.

Taghi koos voor Dubai: luxe, eigengereid en daarom in het milieu beroemd. Toen hij er medio december na een jarenlange vlucht was gepakt, zal het hem zijn tegengevallen dat hij onmiddellijk in een door Nederland gecharterd vliegtuig zat. Dubai had hem ‘ongewenst vreemdeling’ verklaard omdat hij er met valse papieren verbleef. Het gebrek aan een uitleveringsverdrag was op slag irrelevant.

Uitleveringsverzoek

Dezelfde truc paste Suriname toe nadat de broers Mao en Mario R. er waren opgepakt, beruchte compagnons van Taghi die volgens justitie grof geweld aanjoegen (vooral Mao).

Waarom komt de ruim twee weken geleden gearresteerde Saïd Razzouki dan niet óók vlot naar Nederland? Simpelweg omdat Colombia niet voor een vergelijkbare uitzonderlijke stap kiest. Dus moet Nederland nog steeds een uitleveringsverzoek indienen. Als dat door een rechter is beoordeeld, kan Razzouki nog in beroep. Dat kost tijd.

Dat Colombia en Nederland geen uitleveringsverdrag hebben, is geen onneembaar obstakel, maar het helpt natuurlijk evenmin.