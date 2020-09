Het is nog relatief rustig in de ziekenhuizen: stilte voor de storm?

In de ziekenhuizen is het nog altijd relatief rustig, ook nu het aantal corona­besmet­tingen snel oploopt. De rust kan bedrieglijk zijn. Als er een grote uitbraak onder jongeren komt, kunnen de kwetsbare groepen ook meer last krijgen.

We zitten op een plateau van rond de 500 besmettingen per dag, aldus premier Mark Rutte een week geleden. Hij had het nog niet gezegd of daar begon het coronavirus weer aan een opmars. Afgelopen zondag waren er 925 besmettingen in een etmaal, maandag rond de 800. Dagkoersen, maar de trend is de verkeerde kant op: richting de vier cijfers.



Ook in Amsterdam gaat het niet goed. Afgaande op de afgelopen week staat de hoofdstad derde op de ranglijst van gemeenten met het meeste aantal besmettingen per 100.000 inwoners (Ouder-Amstel staat één, Delft twee.)

Tegelijkertijd geven andere cijfers minder ­reden om alarm te slaan. Was een maand geleden 3,7 procent van alle coronatesten positief, vorige week was dat 2,6 procent. Het aantal ziekenhuisopnamen is ook al maanden niet om van te schrikken en groeit slechts zeer geleidelijk.

‘Omgekeerde lockdown’

Critici die de corona-aanpak buiten proportie vinden, zien daar hun gelijk in. Ze zeggen dat te star wordt vastgehouden aan belemmerende maatregelen en bepleiten in navolging van meer dan duizend Belgische zorgprofessionals een ‘omgekeerde lockdown’: mensen uit risicogroepen moeten voor ‘zelfbescherming’ zorgen, terwijl de rest van de bevolking afscheid kan ­nemen van het ‘nieuwe normaal’.

Daar is geen draagvlak voor bij de beleidsbepalers: het Outbreak Management Team, het RIVM en het kabinet. Ruim 40 procent van de besmettingsgevallen van de afgelopen twee ­weken betreft mensen tussen de 20 en 40 jaar. Bij hen kent de ziekte over het algemeen een (zeer) mild verloop.

De vrees is dat het een kwestie van tijd is voordat zich een verschuiving aandient van de leeftijdsgroepen die besmet zijn, richting ouderen. In dat geval is de huidige relatieve rust in de ziekenhuizen de stilte voor de storm.

Kees Brinkman, internist-infectioloog in het OLVG, maakt uit het lage aantal ziekenhuis­opnames op dat er ‘nu toch echt veel minder infecties zijn’ dan in het voorjaar. “We meten nu meer en beter in jongere groepen met milde klachten en dan lijkt er opeens een grote toename. Die groep was er heus ook in het voorjaar, maar toen maten we vooral in de ernstige categorie, namelijk ziekenhuisopnames.”

Daarnaast is er ‘toch al wel wat groepsimmuniteit’, aldus Brinkman, nu ruim 1 miljoen Nederlanders corona hebben gehad. Bovendien kunnen ontstekingsremmer dexamethason en virusremmer remdesivir de druk op de ic’s verlichten.

Grote uitbraak

Martin Bootsma, natuur- en wiskundige van de vakgroep epidemiologie van het UMC Utrecht, is er niet echt gerust op. “De cijfers duiden erop dat de meest kwetsbare groep – ouderen en mensen met onderliggend lijden – zich vrij goed aan de voorzorgsmaatregelen houdt. Maar als er een grote uitbraak onder jongeren komt, krijgen de kwetsbare groepen ook last. Dan kun je een grotere toeloop op de ziekenhuizen verwachten. Misschien niet zo groot als bij de eerste golf. Maar het is dan een illusie te denken dat je de ouderen geheel kunt vrijwaren.”

De huidige situatie omschrijft Bootsma als ‘soort van acceptabel’. “Maar het zit tegen de grens aan. Als er een exponentiële groei van het aantal gevallen komt, kom je toch weer in de problemen.”