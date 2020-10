Het ‘Ierse model’ zou Corona beter kunnen bestrijden. Maar wat is het precies?

Beeld AFP

Je ziet het voor je: Mark Rutte op zondagavond voor de tv met een notitieblok in de hand, meeschrijvend met Arjen Lubach, die hem verwijt dat hij geen langetermijnplan heeft voor covid-19. Waarom neemt hij niet een voorbeeld aan Ierland? Daar staan alle maatregelen in een overzichtelijk schema gebundeld met kleuren en levels. Weet iedereen waar hij aan toe is. Maar wat houdt dat Ierse model precies in?

De ‘routekaart’ van Ierland heet het National framework for living with covid-19. De naam spreekt de intentie uit: het is een plan voor de komende zes tot negen maanden. Want het virus is niet zomaar weg na een paar weken van strengere maatregelen. Het framework bestaat uit twintig categorieën, van het aantal bezoekers dat bij een huwelijk mag zijn, tot de regels voor sociale bijeenkomsten, concerten en sportwedstrijden. Ook zijn er vijf levels. Level 1 betekent een lage besmettingsgraad, er zijn dan weinig maatregelen. Level vijf, alarmerend rood van kleur, betekent een hoge besmettingsgraad. Dan zit het land praktisch in een lockdown.

Het plan is ook een reactie op de onvrede die, net als in veel andere landen, heerste over de nationale maatregelen die de regering trof. Ierland is opgedeeld in 26 regio's, ook wel graafschappen. De ene regio kampt met aanzienlijk minder besmettingen dan de andere. Het voelt oneerlijk om dan overal dezelfde maatregelen in te voeren. Met het framework hoeft de Ierse regering alleen maar aan te kondigen wanneer een regio een level omhoog of omlaag moet. Samen met de veiligheidsraad kijken ze naar een paar parameters, zoals het aantal besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen twee weken, het aantal ziekenhuisopnames en hoeveel patiënten er op de intensive care liggen.

In Dublin steeg het aantal besmettingen vorige week bijvoorbeeld naar meer dan 100 per 100.000 inwoners. Dat was reden om van level 2 naar 3 te gaan. Dan weet men: er mogen nu niet vijftig, maar 25 man op een huwelijk komen. De restaurants moeten dicht. Er mogen nog maar maximaal zes mensen op bezoek komen, uit niet meer dan één huishouden.

Het kabinet komt dinsdag hoogstwaarschijnlijk met een variant op het Ierse model. Rutte zei afgelopen vrijdag al dat het zo'n schema voorspelbaar moet zijn en moet kunnen zeggen: bij dat type niveau van besmettingen kun je dit type maatregelen verwachten. Met daarin een onderscheid tussen regionale en landelijke maatregelen. In dat geval zullen bepaalde regio's, waar het aantal besmettingen laag is, wellicht meer ruimte krijgen.

Daar hoeft Amsterdam niet op te rekenen. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, gemeten over twee weken, lag vorige week al op 550. Dublin ging met ruim 100 besmettingen per 100.000 inwoners van niveau twee naar drie.