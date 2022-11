Het huisje in zuurstoktinten herbergde een schrijnend verhaal

House for Sale. Beeld powned

Wie doet het niet stiekem? Op Funda binnengluren in huizen die je voor geen goud zou kopen, maar wel nieuwsgierig maken? Waarom die drakerige ornamenten of die protserige meubels? En dan die goudgelakte badkamer! Wie zou dat hebben bedacht?

House for Sale bevredigt die voyeuristische behoefte maximaal. Elke aflevering tonen drie bewoners hun te koop staande huizen. Interviewster Nathalie Huigsloot vraagt, verborgen achter de camera, naar de beweegredenen van de verkopers. Dat doet ze subtiel maar doeltreffend.

“Heb je een Griekse periode gehad?” vroeg ze bij het aanschouwen van een kleine stad aan zuilen in de tuin van een deelnemer aan de eerste aflevering. Om al snel aan te komen bij het, droeve, verhaal achter de decoratiewoede.

Dit keer openden Julia – gele jurk met een dessin van vogeltjes en kersen – en Ruurd – wit overhemd met confetti-ontwerp – de deur van hun in zuurstoktinten gedecoreerde huisje in Leeuwarden. “Het leven is al zwart-wit genoeg,” was de eerste verklaring voor hun oogverblindende design.

Maar eenmaal op de in 50 tinten roze opgetrokken bovenverdieping bleek er toch meer te schuilen achter hun liefde voor kinderlijke kleuren. De wond van een onvervulde kinderwens schrijnde nog steeds. Het koppel had ondertussen wel tieners met psychische problemen een veilig én vrolijk thuis geboden.

Niet alles werd zo’n prachtig miniatuurtje. De ware reden waarom villa-met-privéstrandeigenaresse Ginny weigerde om ook maar te denken aan de schaduwkant van het verplaatsen van het leven van haar en haar kinderen naar Portugal bleef versluierd. “Ik ervaar het niet als afscheid, ik zie nieuwe kansen,” bleef ze herhalen.

Het kleurenkoppel uit Leeuwarden bleef in Lips’ hoofd hangen. Het verbaasde hem niet dat het huis aan het eind van de aflevering nog niet verkocht was. Wel werd hij een beetje triest van de bedachte oplossing. De twee waren aan het witten geslagen.

