Het hele Binnenhof vraagt zich af: wat gaat Pieter Omtzigt doen?

Pieter Omtzigt. Beeld BART MAAT/ANP

In het ‘hoofdkwartier’ van Pieter Omtzigt rinkelden donderdagmiddag een paar telefoons tegelijk. “Ah, dat is die van Pieter,” zegt zijn woordvoerster Nicolien van Vroonhoven, terwijl zij een andere beantwoordt. “Jaja, we hebben het er druk mee.”

Het hoofdkwartier is in dit geval het huisadres van een van zijn weinige betaalde medewerkers. Er is nog geen partij opgericht, er zijn geen posters gedrukt, Pieter Omtzigt is zelfs nog geen kandidaat-Kamerlid. Er is in feite nog nauwelijks iets, maar één ding is er wel in het kamp-Omtzigt: potentieel.

Peilbureaus voorspellen een partij-Omtzigt al maanden gouden bergen. In de meest verse peiling van I&O Research wordt de ex-CDA’er zelfs het astronomische aantal van 46 zetels in het vooruitzicht gesteld. Al is Van Vroonhoven de eerste om dat te relativeren. “Peilingen zeggen niets en het electoraat is volatiel,” zegt ze. “Peilingen, tja, we constateren het.”

Volgens I&O zou vooral de BBB te lijden krijgen van Omtzigt: zijn deelname aan de verkiezingen kan die partij 10 zetels kosten. Omtzigt is populair onder relatief oudere kiezers, mensen met ‘middelbare inkomens’ en lager en middelbaar opgeleide kiezers. Vooral onder kiezers die in loondienst zijn in het bedrijfsleven, en onder gepensioneerden.

Herstellen van burn-out

Omtzigt heeft een sterke basis in het oosten van het land, maar I&O peilt dat hij aantrekkelijk is voor kiezers van bijna alle partijen, het meest van BBB, Ja21, Volt, SP en CDA, het minst onder GroenLinksers en SGP’ers. 56 procent van de kiezers ziet hem als een betrouwbare potentiële premier; net achter de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (60 procent), die niet meedoet, maar voor VVD’er Dilan Yesilgöz (50 procent).

En op die ene vraag, de belangrijkste, ‘Gaat Omtzigt meedoen?’, komt nog geen antwoord. Hij zit in een ‘zorgvuldig afwegingsproces,’ laat hij weten. Ja, ze ‘voelen de tijdsdruk’. Dus voor Omtzigt met vakantie gaat, begin augustus, moet er duidelijkheid zijn.

Daarmee staat Omtzigt voor vragen waar hij langer de tijd voor had willen krijgen. Nog recent noemde hij zich in de Tweede Kamer ‘herstellende’ van een burn-out. In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 kwam hij overspannen thuis te zitten. Daarna werd het niet rustiger door alle aandacht rond de affaire ‘functie elders’, zijn breuk met het CDA na uitgelekte beschuldigingen aan het adres van partijgenoten en alle werkdruk die hij later voelde als eenmansfractie. Toen het kabinet begin juli viel, was hij nog aan het terugkeren van zijn burn-out.

Hij had tijd nodig, maar door de kabinetsval is dat precies wat hij níét heeft. Want los van of hij wil: ga er maar aan staan, een partij betekent een hoop organisatorische rompslomp.

Buitenkans

Daarom leek zich begin dit jaar een buitenkansje voor te doen. De nieuwe partij Alliantie, die zich presenteerde als de ‘club Vrienden van Omtzigt’, bood zich als vehikel aan bij de Statenverkiezingen. De ‘brede volksbeweging’ van vooral ex-CDA’ers had hem het leven makkelijker kunnen maken. Maar dat wees Omtzigt vriendelijk van de hand. Een lijmpoging met het CDA is volgens hem al even ondenkbaar. “Dat boek is dicht,” laat hij telkens weten.

Wat wél helpt: de ‘Stichting Steunfonds Groep Omtzigt’, ook al bemenst door CDA-vrienden, haalde vorig jaar al 214.000 euro aan donaties op. Startkapitaal is er dus. Maar zijn er ook mensen?

Want met 46 zetels in de peilingen heb je dat aantal nodig – liefst meer, want stel dat hij moet gaan regeren? Of en met wie Omtzigt daarover praat: het is allemaal mistig. Mede-afvalligen van het CDA? Het zou kunnen. Maar Omtzigt was altijd al een solo-artiest. Zijn partijgenoten klapten voor zijn waakhondfunctie bij de Toeslagenaffaire, zijn woordvoerderschap over het dossier-MH17, maar klaagden ook dat er lastig met hem was samen te werken.

Intussen hopen andere partijen dat zijn eventuele deelname aan de verkiezingen hen niet in de wielen rijdt. Behalve CDA’ers hopen ook BBB’ers dat Omtzigt met hen wil samenwerken. Caroline van der Plas flirt al een jaar met hem. Maar zich aansluiten bij BBB, dat wil hij ook niet. Wat dan wel? Zelfs zijn medewerkers zeggen het niet te weten.