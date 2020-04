Reizen wordt ingewikkeld: als straks de economie weer langzaam maar zeker gaat draaien, zullen we lang zo mobiel niet zijn als voor de coronacrisis. Het grote inleveren kan weleens beginnen bij de auto.

De propvolle stad heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest besproken onderwerpen onder Amsterdammers. Te veel toeristen in het historische centrum. Te veel forenzen in treinen, metro’s, bussen en trams naar werkplekken. Te veel fietsen, scooters en auto’s in te smalle straten. Te veel bestelbusjes en leveranciers op de stoepen. Het paste allemaal al niet meer.

Voordat corona uitbrak, kampte Amsterdam met een snel oplopend ruimtegebrek waarvoor alleen na felle discussies en politiek debat een begin van beleid werd bedacht. Maar nu het ernaar uitziet dat we voorlopig nog niet af zijn van de 1,5 metermaatschappij, moet mobiliteit ingrijpender veranderen.

Amsterdam was een stad in beweging en zal langzaam maar zeker, piepend en krakend weer in beweging komen. Maar zoals als het was, zal het voorlopig niet meer worden. Anderhalve meter afstand is om te beginnen een onmogelijkheid in het openbaar vervoer, de transportvorm die alleen kan bestaan bij de gratie van massa. Maar ook op de fietspaden gaat het redelijkerwijs niet lukken om 150 centimeter weg te blijven van anderen. En zelfs de stoepen zijn allesbehalve breed genoeg.

Deskundigen zien dit als een schaarstevraagstuk dat erom schreeuwt als oplossing de grootste ruimtevreter aan te pakken: de auto. Christiaan Kwantes van adviesbureau Goud­appel Coffeng: “We hebben simpelweg meer ruimte nodig. Vooral in drukke wijken met weinig tuintjes, waar de mensen toch graag even naar buiten willen. Waarom zou je juist in die krappe wijken geen rijbanen afsluiten voor auto’s, zoals de Van Woustraat, de Ferdinand Bolstraat en de Jan Evertsenstraat? Kunnen daar de fietsers terecht en hebben voetgangers ook meer ruimte.”

Beschermende cocon

Ook lector citylogistiek Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam noemt de auto een ruimtevreter: “Om de stad bereikbaar te houden voor hulpdiensten, maar ook voor de bevoorrading van winkels en restaurants, zal je iets moeten doen aan de grote aantallen andere auto’s in de stad. Waarom maken we van de Wibautstraat geen fietsstraat? En je kan bijvoorbeeld ook twee rijbanen in de IJtunnel voor fietsers bestemmen. Dan hoeven alleen de voetgangers nog met de pontjes. We moeten als de sodemieter mensen aan het werk krijgen.”

Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de Technische Universiteit Delft, waarschuwt vooral voor het gevaar dat mensen die voorheen met het openbaar vervoer naar Amsterdam kwamen, straks uit angst voor besmetting de auto zullen gaan pakken. “Dan zit je in je eigen, beschermende cocon. Maar dat kan de stad niet aan en loopt het vast.”

Van Wee vindt dit het moment om door te pakken met de autoluwe maatregelen. “Never waste a good crisis, sommige meer onorthodoxe maatregelen zijn politiek nu ineens wel haalbaar.”

Bloembakken op de weg

Kwantes stemt daarmee in: “We zitten niet meer in een luxepositie, er moet iets gebeuren vanuit de volksgezondheid. Het hoeft ook echt niet zo ingewikkeld: het kan in tijdelijke situaties worden geregeld. Je hoeft echt niet onmiddellijk hele straat te herinrichten. Denk aan het plaatsen van bloembakken op rijwegen, waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen.”

Maar er moet meer gebeuren, zegt Ploos van Amstel. “Het moet afgelopen zijn met pret­mobiliteit. Met de trein naar familie, met de auto naar het Twiske. We zullen alle ruimte die er is moeten gebruiken voor de mensen die echt ergens móeten zijn. Zorgpersoneel moet op het werk kunnen komen.”

Bert van Wee zegt dat het allemaal helemaal niet zo erg hoeft te zijn. “Andere landen zullen jaloers naar Nederland kijken vanwege compacte steden, waar je je te voet en per fiets goed uit de voeten kan.”