Het gaat (weer) mis bij Miss Etam: ‘De keten wordt helemaal uitgekleed’

Modeketens Miss Etam, Steps, Expresso en Claudia Sträter behoorden tot afgelopen zomer bij de Nederlandse tak van het Belgische bedrijf FNG. In augustus bezweek de modereus aan financiële malversaties, ook de Nederlandse ketens werden meegesleept in een faillissement. Sindsdien regeert de chaos bij de veruit grootste en oudste winkelformule; de 97-jarige Miss Etam. Martijn Rozenboom is met zijn NXT Fashion sinds september eigenaar van de keten die is gespecialiseerd in damesmode. “Ik ben zeer verheugd dat ik de doorstart mag financieren en ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst voor de winkels in het vooruitzicht ligt,” verklaarde Rozenboom vorige maand.

Die mooie toekomst lijkt in een paar weken tijd compleet vervlogen. De zeshonderd medewerkers van Miss Etam klagen steen en been over rekeningen die niet worden betaald, het ontbreken van nieuwe collecties en niet te vergeten het achterblijven van loon. Ze dreigen via vakbond AVV naar de rechter te stappen om het faillissement aan te vragen, zodat ze via het UWV alsnog salaris kunnen ontvangen. Rozenboom heeft zaterdag een deel van het loon overgemaakt, laat zowel winkelpersoneel als AVV weten.

“Medewerkers, niet allemaal, hebben salaris over een deel van september ontvangen. Het ging dus om een achterstallige betaling,” zegt vakbondsbestuurder Martin Pikaart. Of hiermee een gang naar de rechter is voorkomen, kan hij nog niet zeggen. “De eigenaar heeft nog steeds niet alle lonen betaald. We hebben bijna 600 loonvorderingen binnengekregen, die claim blijft overeind staan zolang niet iedereen krijgt uitbetaald. Want dan kan er alsnog een faillissement worden aangevraagd.”

Miscommunicatie

Rozenboom zelf heeft het over ‘miscommunicatie’. Volgens hem krijgt iedereen netjes betaald. “Ik begrijp de zorgen van het personeel als geen ander,” zegt hij in het FD. “Wat ik niet begrijp, is dat er een partij is zoals de vakbond, die de zorgen van die mensen alleen maar groter maakt.” Rozenboom zegt dat hij van plan is betrokken te blijven bij Miss Etam. Dat er tientallen winkels zijn gesloten, ligt volgens de ‘bedrijvendokter’ aan onderhandelingen die hij voert met de verhuurders van de panden.

Bronnen binnen NXT Fashion melden dat de chaos niet alleen in de winkels, maar ook op het hoofdkantoor in Diemen regeert. “Directeuren zijn opgestapt of zijn niet meer welkom. Je merkt dat mensen bang zijn voor Martijn Rozenboom. Niemand durft openlijk kritiek te spuien. Helaas hebben we Rozenboom nog niet kunnen betrappen op een doorwrocht beleidsplan. Er wordt totaal geen richting gegeven aan het bedrijf. Het lijkt er wederom op dat hij wil verdienen op de voorraden die worden verkocht en dat hij daarna Miss Etam aan haar lot overlaat. Nog even en de boel dondert helemaal in elkaar. Ontzettend triest, want Miss Etam is een icoon in de Nederlandse winkelstraat. De keten wordt helemaal uitgekleed,” aldus een anonieme medewerker.

De 49-jarige zelfverklaarde bedrijvendokter verkocht een paar weken geleden twee van de vier winkelformules (Expresso en Claudia Sträter) aan de Van Uffelen Groep. Directeur Pieter Cox laat weten dat hij niet van plan is om ook Miss Etam en Steps over te nemen. “Nee, met name Miss Etam is een te grote kluif voor ons. Daarnaast passen de collecties van Sträter en Expresso beter bij ons dan de kleding van Miss Etam en Steps.” Het gaat Cox aan het hart wat er momenteel gebeurt met de winkelketen met het paars-witte logo. “Triest, het is sowieso een moeilijke tijd voor kledingwinkels. Zeker na een overname van een failliete boedel. Toch hoop je dat er alles aan wordt gedaan om een deel overeind te houden.”

Huur omlaag

Cox heeft als inzet om zeker dertig winkels van Claudia Sträter (35 vestigingen) en Expresso (30 vestigingen) open te houden. “Helaas zijn twee Claudia Sträter-vestigingen in Amsterdam en Breda gesloten. We kwamen er niet uit met de verhuurders. Want we willen graag verder, maar dan zal de huur overal omlaag moeten anders is het niet vol te houden.” Volgens hem hangen de nieuwe collecties over een paar weken in de rekken. “Dat had tijd nodig, maar we hebben inmiddels alles onder controle.”

Of Rozenboom die controle terug kan pakken, valt te bezien. Tientallen winkels zijn al dicht doordat hij er niet uitkwam met de huurbazen. Want ook NXT Fashion eist dat de huur omlaag gaat gezien de terugloop van de omzet door de coronacrisis. Als ze niet tot een akkoord komen, gaat in steeds meer winkelstraten het licht uit bij Miss Etam.