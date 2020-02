Het Delflandplein in Nieuw-West is een goudmijn voor investeerders

Internationale investeerders vragen massaal vergunningen aan om woningen in Nieuw-West te mogen verhuren aan groepen. Het Delflandplein krijgt hierdoor een heel andere gedaante.

Het Delflandplein in Slotervaart, op een steenworp afstand van de A10, is één grote bouwput. Winkelend publiek moet zich een weg banen langs hekken en opengebroken straten om boodschappen te kunnen doen bij de Lidl, ­Albert Heijn, Primera, een grote Chinees en de groenteman.

Centraal op het plein staat een galerijflat: zeven woonlagen boven een plint van winkels. Voor de ingang staan tientallen fietsen, veelal voorzien van de blauwe wielen van Swap. “De flat is ooit gebouwd door Philips Pensioenfonds, er woonden veel gezinnen in sociale huurwoningen,” zegt voormalig bewoner Adri Tognetti, die nu iets verderop woont. “Nu zijn het allemaal studenten.”

De woningen van zo’n 75 vierkante meter zijn te huur voor 1625 euro per maand. De afgelopen twee maanden is voor zeker veertig woningen een vergunning aangevraagd om ze te verhuren aan drie of vier bewoners in een eigen kamer, blijkt uit het register van de gemeente.

Voor woningdelen, het fenomeen waarbij drie of vier bewoners, veelal jongeren, een woning en dus de huur delen, gelden nieuwe, strengere regels, die eind vorig jaar door de gemeenteraad zijn aangenomen. Huiseigenaren die na 1 april een vergunning aanvragen, moeten elke be­woner voortaan een individueel huurcontract aanbieden. Dat kan voor beleggers een behoorlijk obstakel zijn, want al die bewoners kunnen, met een contract in de hand, een lagere huur afdwingen via de huurcommissie. Dat gaat ten koste van de inkomsten.

Inhaalslag

Bovendien gelden sinds kort quota; een eigenaar mag niet meer zomaar een complete galerijflat veranderen in studentenkamers. En dus maken de eigenaren vlak voor deadline een inhaalslag. “Vooral in december zagen we een piek in de aanvragen,” zegt wethouder Laurens Ivens.

De galerijflat op het Delflandplein is feitelijk een jongerencomplex. De eerste woonlaag, direct boven de winkels, staat nog leeg. Daar komen gemeubileerde expatwoningen. Ook voor de aanpalende flat aan de Rijswijkstraat zijn ­diverse splitsingsvergunningen aangevraagd, en een oud kantoorpand aan de overkant van de straat is in 2019 omgebouwd tot 44 starters­woningen. In een paar jaar tijd zijn er op deze manier honderden nieuwe bewoners bijgekomen in de buurt.

De verjonging is geen slechte ontwikkeling, zegt kapper Henk Oosterhuis, die al 45 jaar op het plein actief is. “De gouden jaren, waarin je zestig tot zeventig klanten per dag had, keren niet meer terug. Maar de nieuwe bewoners weten mij wel te vinden, als je er maar op inspeelt.” Hij hanteert een speciaal studententarief, en heeft de zaak een frisse uitstraling gegeven.

Exotische namen

Het Delflandplein ondergaat de transformatie die zoveel andere buurten in Amsterdam al ­achter de rug hebben, van de Indische tot de Spaarndammerbuurt en van De Hallen tot het Hoofddorpplein. In dit proces trekken nieuwe, jonge mensen naar een buurt. Zij trekken nieuwe winkels en vooral horeca aan.

Net achter het Delflandplein is al een goed voorbeeld neergestreken, restaurant Benji’s, waar je van marmeren tafelbladen granola bowls, smashed avocado en worteltortilla’s kunt eten. “Ik ben er een keer geweest, maar de prijzen zijn niet geschikt voor iemand met AOW en een klein pensioen,” lacht Adri Tognetti.

Op het Delflandplein verrijst een nieuwe woontoren, breiden winkels uit en krijgen leegstaande zaken binnenkort een nieuwe invulling. Op het plein gaat de naam van Febo rond, aan de andere kant komt een vestiging van New York Pizza en te zijner tijd vast een koffiezaak. Misschien niet überhip, maar wel snel en goedkoop, de zaken waar studenten en starters behoefte aan hebben.

De andere bewoners vinden wéér een pizzazaak, wéér een patatzaak wel wat veel. Tognetti: “Bij het Turkse snackzaakje Efem is toch ook patat en pizza te koop?”

De ontwikkelingen op het plein trekken de ­aandacht van internationale investeerders. De galerijflat boven de Lidl is grotendeels in ­handen van een partij die schuilgaat achter de mysterieuze naam PEC Emerald, gevestigd in Luxemburg.

In de stad zijn meer PEC’s – een afkorting van Pan European Cores – actief die gevestigd zijn op hetzelfde adres als Emerald in Luxemburg. Ze opereren onder exotische namen als PEC Aloe, PEC Terracotta en PEC Persimmon. PEC Apricot heeft onlangs vergunningen aangevraagd voor woningdelen in de Borssenburgstraat in de Rivierenbuurt, PEC Aloe doet hetzelfde in de Stadionweg, ook in Zuid.

Nog meer Luxemburg

PEC Emerald valt onder CBRE Global Investors, een grote investeerder, met een omzet van 21 miljard dollar en 106 miljard dollar aan bezit­tingen overal ter wereld, waaronder nu dus ook het Delflandplein. De flat is in 2018 overge­nomen in een vastgoedpakket met een waarde van 30.783.248 euro.

Volgens een woordvoerder van CBRE zijn de vergunningen aangevraagd om de bestaande ­situatie te legaliseren. “Het is niet onze intentie geweest de woningen te verkameren, het is echter gebleken dat huurders zelf medebewoners in huis hebben genomen. Om te voorkomen dat zij hun woning moeten verlaten, heeft CBRE Global Investors nu de vergunningen aangevraagd.”

Elders op hetzelfde plein vraagt de vastgoedtak van multinational Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn, Bol.com en Gall&Gall splitsingsvergunningen aan voor de twaalf woningen boven de supermarkt, al zijn die, volgens een woordvoerder, inmiddels verkocht aan een andere partij.

De verkamering beperkt zich niet tot het plein, ook voor andere grote wooncomplexen in de omgeving zijn tientallen onttrekkingsvergunningen aangevraagd waardoor woningen veranderen in drie of vier keer zoveel verhuurbare kamers. Bijvoorbeeld in een gebouw aan de Jan van Zutphenstraat, waar inmiddels 21 appartementen legaal zijn verkamerd. Al deze woningen zijn onderdeel van een pakket dat in 2018 voor 60 miljoen euro is verkocht aan een partij die, opnieuw, is gevestigd in Luxemburg.

Het moge duidelijk zijn: het grote geld is neergestreken in Nieuw-West.