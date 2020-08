Het coronavirus: zo doen wij het in vergelijking met andere Europese landen

In de Spaanse plaats Gernika staan de mensen in de rij om getest te worden. Spanje wordt getroffen door een nieuwe uitbraak. Beeld AFP

Dat er in een land als Nederland volop geklaagd wordt over het coronabeleid: het mag geen verrassing heten. We klagen om te beginnen nogal graag, natuurlijk, en een serieus aantal mensen heeft ook alle reden tot gemor. Ze worden hard getroffen door de maatregelen die het kabinet neemt om de crisis in te dammen.

Daarnaast ging en gaat er natuurlijk van alles mis. Bij de GGD’s kwam het testen en het bron- en contactonderzoek deze zomer met horten en stoten op gang. Autoriteiten spreken elkaar soms tegen.

Toch lijkt het erop dat ‘we’ er, ondanks al het gemekker, redelijk in slagen het coronavirus onder de duim te houden. Het aantal besmettingen daalt weer, de ziekenhuizen blijven grotendeels leeg. Even los van de economische impact, die op de lange termijn nog ongewis is, doen we het op het gebied van virusbestrijding in elk geval niet heel beroerd, met zijn allen.

Nieuwe haarden

Interessante vraag: hoe verhouden onze ‘prestaties’ zich tot die van andere Europese landen? Van over de grenzen komen soms alarmerende berichten, over nieuwe haarden, forse stijgingen met duizenden nieuwe besmettingen tegelijk. De kaart van Europa verandert langzaam weer in een bont mozaïek van allerhande kleurcodes.

Wie wat beter kijkt, ziet echter dat veel landen in hetzelfde schuitje zitten. Het aantal besmettingen steeg in augustus vrijwel overal, en dat leidt op veel plaatsen weer tot wat strikter beleid. Qua aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners is Nederland een middenmoter, blijkt uit cijfers van het ECDC, onderdeel van de EU. Zweden, België en Oostenrijk zitten bij ons in de buurt.

Een aantal landen presteert beter. Duitsland bijvoorbeeld. Daar was afgelopen week ook sprake van een toename, maar wel vanaf een laag niveau. Verhoudingsgewijs rapporteren ze nog niet de helft van het aantal besmettingen dat wij hebben. Italië, dat aan de eerste golf een flink trauma overhield, is zelfs nog succesvoller, al nemen ook daar de aantallen weer wat toe.

Zwart schaap

Minder goed gaat het in Frankrijk en Luxemburg, maar het echte zwarte schaap is Spanje. Daar ligt het aantal besmettingen relatief gezien bijna vier keer zo hoog als bij ons, en bijna negen keer zo hoog als in Duitsland. Op sommige dagen komen er ruim 8000 nieuwe gevallen bij. Er gaan alweer stemmen op voor een nieuwe lockdown, maar de regering wil daar nog niet aan.

Voor de Spanjaarden blijkt het moeilijk om contact en groepen te vermijden. Familiebanden zijn hecht en toerisme is een zeer belangrijke inkomstenbron. Experts uiten in de Spaanse krant El Pais bovendien forse kritiek op de overheid: de lockdownmaatregelen zijn te snel losgelaten, en het bron- en contactonderzoek is van abominabel niveau.

Quim Torra, president van brandhaard Catalonië, stelt dat alles op alles gezet moet worden om verdere verspreiding te voorkomen. “We moeten alles geven. Dit land móet weer aan het werk. De scholen móeten weer open.”

Op een school in Rome meet een medewerker de afstand tussen twee tafeltjes. Beeld EPA

Routine

Hoewel zijn positie benarder is dan die van andere bestuurders, klinken elders in Europa vergelijkbare geluiden. Het besef dat de vakantie afgelopen is, dat iedereen zijn normale routine weer oppakt én dat mensen zich weer van buiten naar binnen zullen verplaatsen, leidt tot hernieuwde waakzaamheid.

“Ik ben ervan overtuigd dat een nieuwe lockdown niet nodig is,” zegt Francesco Broccolo, een Italiaanse viroloog. “Maar om dat voor elkaar te krijgen, mogen we ons schild nooit laten zakken. We werden té zelfingenomen.”