Het coronavirus zal ons nog jaren zijn wil opleggen

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens de persconferentie over strengere coronamaatregelen. Beeld ANP

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kondigden vrijdagavond met een heel andere toon dan op eerdere persconferenties nieuwe maatregelen aan om corona in te dammen. “Ongetwijfeld zal later blijken hoe terecht alle kritiek op ons beleid was,” begon Rutte. En De Jonge: “Van mijn al te grote stelligheid trekt het virus zich niets aan, en dat besef ik terdege.’’

Vanaf zondag is eigenlijk alles vanaf vijf uur ’s middags dicht. En behalve dat het kabinet slecht nieuws had voor horecaondernemers en theaters, had het vooral slecht nieuws voor tienduizenden Nederlanders die wachten op een operatie. Er zijn zó veel zorgmedewerkers nodig om coronapatiënten te verplegen, dat anderen moeten wachten.

Frontlinie

De Jonge: “Knie-, heup- en liesbreuk­operaties konden op veel plekken al niet meer doorgaan. En ook harttransplantaties en kankerbehandelingen moeten steeds vaker worden verzet. Zorg die binnen zes weken nodig is, kan niet meer binnen zes weken worden gegeven. We vragen het uiterste van wie voor ons in de frontlinie staan. In de ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, thuiszorg en bij huisartsen.”

De harde realiteit is, schetste De Jonge, dat we de strijd tegen het coronavirus voorlopig nog niet gaan winnen. Ondanks de hoge vaccinatiegraad. “De werkelijkheid is minder maakbaar dan we zouden willen.”

“Het virus blijft onder ons. In welke mate en hoeveel last we daar van hebben, is nog niet te zeggen. Welk scenario het wordt, kiest het virus. Het is aan ons om op zo veel mogelijk scenario’s voorbereid te zijn.’’

Boostercampagne

Zo maakt het kabinet een inhaalslag met de boostercampagne: 1500 Defensiemedewerkers en studenten gaan vanaf volgende week helpen met de nieuwe prikronde.

Om bedrijven te helpen die door de nieuwe lockdown worden getroffen, trekt het kabinet nog eens 2,2 miljard euro aan noodsteun uit. Gedupeerde bedrijven kunnen weer loonsubsidie aanvragen voor hun personeel (NOW) en ze krijgen een volledige tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Bedrijven mogen ook langer wachten met belasting betalen. Voor bedrijven in de culturele sector zet het kabinet 68 miljoen euro apart om hen te ondersteunen tot het eind van het jaar.

Maar het kabinet waarschuwt ook: we kunnen niet door blijven gaan met sectoren sluiten als het slecht gaat. De omineuze boodschap gisteravond: ‘De ruimhartige compensatie is op termijn onhoudbaar’.