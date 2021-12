Het coronavirus in 9 grafieken: Nederland bungelt onderaan de Europese lijst van boostervaccinaties

1. Boosterprik in Europa

In de onderstaande grafiek is te zien hoeveel procent van de inwoners per land een boostervaccinatie hebben gehad. Nederland bungelt, door een trage start van de boostercampagne, onderaan de lijst. Het is, zeggen sommigen, tekenend voor het Nederlandse coronabeleid: ‘Te snel versoepelen, te laat ingrijpen.’

Nederlanders boven de zestig kunnen online of telefonisch een afspraak maken voor een derde prik. Het kabinet is van plan om half januari elke volwassenen die een derde prik wil geboosterd te hebben.

Koploper van de boostercampagne Oostenrijk heeft Nederland en drie andere landen wegens de vele besmettingen met de omikronvariant op de lijst met zogeheten virusvariantgebieden gezet. Dat betekent dat ook reizigers die zijn gevaccineerd maar geen booster hebben gehad tegen het coronavirus na aankomst in principe tien dagen in quarantaine moeten.

2. Aantal extra coronavaccinaties in Nederland

De boostercampagne in Nederland kwam traag op gang, zo is ook te zien in onderstaande grafiek. Pas op 18 november, in week 46, kreeg de eerste oudere een prik. Ondertussen hebben bijna 1,5 miljoen Nederlanders hun booster gehad.

3. Percentage bevolking met coronavaccin

In Nederland is 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Ons land staat op de tiende plek. Bovenaan staan Denemarken, Portugal en Malta. In Kroatië zijn de minste mensen geprikt, daar heeft maar de helft van de bevolking een vaccin gehad.

4. De eerste vaccinatie

Bijna 90 procent van de Nederlanders heeft een eerste coronavaccinatie gehad. In Denemarken hebben bijna alle volwassenen hun eerste prik gehaald: 99,8 procent. In Bulgarije is slechts 33,5 procent van de bevolking een keer geprikt.

5. Vaccinatiestatus

Bijna 12 miljoen Nederlanders zijn volledig gevaccineerd.

6. Aantal geregistreerde positieve tests

In december 2021, middenin de vijfde coronagolf, schommelt het gemiddelde aantal positieve tests per dag tussen de 20.000 en de 22.000.

7. Aantal ziekenhuisopnames per dag

Sinds het begin van de vijfde golf worden er per dag tussen de dertig en vijftig coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Het hoogste aantal patiënten dat werd opgenomen op de verpleegafdeling was 354, op 27 november. In de laatste week van december worden er per dag tussen de 100 en de 200 mensen opgenomen op de verpleegafdelingen.

8. Mensen met en zonder vaccin in het ziekenhuis

In de onderste grafiek is te zien dat er zowel mensen met prik als zonder prik in het ziekenhuis terecht komen. Maar: meer dan de helft van de opgenomen patiënten is niet gevaccineerd, terwijl dat een kleiner deel van de bevolking beslaat.

Schematische weergave ziekenhuisopnames coronapatiënten naar vaccinatiestatus

Alle data worden elke dinsdag bijgewerkt