Het buitenland lonkt, maar kunnen we wel veilig en verzekerd op vakantie?

Normaal gesproken is het hier, op de Boqueriamarkt in Barcelona, enorm druk. Beeld NurPhoto via Getty Images

Een huisje aan de Côte d’Azur, een all-inclusive naar Kreta, of een vliegvakantie naar Portugal: na een lange tijd van onzekerheid verloste premier Mark Rutte reislustige Nederlanders met het nieuws dat vakanties binnen Europa vanaf 15 juli weer mogelijk zijn. Hij voegde er een vaderlijk advies aan toe: “Reis wijs.”

Ondanks het groene licht vanuit Den Haag maakten aanzienlijk minder mensen dit jaar plannen voor een vakantie naar het buitenland. Meer dan driekwart van de Nederlanders zegt dat de coronacrisis van grote invloed is op hun zomerplannen deze zomer. Naar verwachting gaan er dit jaar slechts 7,2 miljoen Nederlanders met vakantie – 39 procent minder dan de 11,9 miljoen Nederlanders van vorig jaar, blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research.

Marianne de Winter (56) is een van de Nederlanders die vanwege de coronacrisis dit jaar niet met vakantie gaan. Ze kocht kort voordat corona in Nederland een serieus probleem werd, tickets voor circa 600 euro. “Ik zou met mijn zoon (15) naar Scandinavië gaan.” Haar zoon heeft astma en is daardoor extra kwetsbaar. “Ik mocht de data van de tickets wijzigen naar een moment later dit jaar, maar ik ben basisschoollerares en daardoor niet flexibel met vakanties.” Uiteindelijk kreeg De Winter haar geld terug. “Nu gaan we een paar dagen overnachten in Hotel Huis van Bewaring in Almelo.”

Malta, Noorwegen

De overheid heeft duidelijke adviezen opgesteld voor mensen die eropuit willen. Reizen buiten Europa wordt vooralsnog afgeraden, net als sommige landen binnen Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Daar zijn nog ernstige veiligheidsrisico’s. In onder andere Malta en Noorwegen geldt een inreisverbod; al zouden er toeristen heen willen, het kan niet.

Honderd procent zekerheid is er overigens nooit. De praktijk heeft al uitgewezen dat kleurcodes snel weer kunnen veranderen. Zoals voor twee streken in Spanje; vanwege een lokale uitbraak daar van het coronavirus heeft Nederland het reisadvies aangepast van geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen, geen vakantie dus). En ook voor de gebieden rondom Porto en Lissabon in Portugal is het reisadvies aangescherpt. Daar geldt sinds dinsdag code oranje, terwijl daarvoor geel van toepassing was.

Of een land nu geel of oranje is: vakantiegangers hoeven niet te rekenen op hulp van Nederland als ze in een lockdown terechtkomen. “We gaan geen tweede repatriëring doen,” zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “We gaan mensen niet terug­halen vanwege corona. Als Nederlanders op andere manieren in de problemen komen, bieden we wel consulaire ondersteuning.”

Mobieltje in het zwembad

Reis wijs, dat advies van de minister-president, is wat summier en abstract, maar allerminst overbodig. Het loont om van tevoren uit te zoeken wat een verzekering dekt en welke restituties mogelijk zijn.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een land plotseling code oranje krijgt, terwijl je daar al bent? “Dan ben je nog steeds verzekerd conform de polisvoorwaarden,” zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. “Wel is het zaak dat je het gebied verlaat zodra dat kan.” Niet op stel en sprong, het moet wel veilig kunnen.

Maar als iemand besluit af te reizen naar een gebied met code oranje, met ernstige veiligheidsrisico’s, dan dekt de reisverzekering niet meer alles, en soms zelfs niets. Volgens Van Elferen verschilt dat per verzekering. Er zijn verzekeraars die bijvoorbeeld besluiten niets te vergoeden wat met de pandemie te maken heeft en de rest wel – zoals een mobieltje dat in het zwembad is gevallen.

Geld terug

Wie zelf geen zin meer heeft in een vakantie op deze manier of niet meer durft, heeft ook pech. Alleen wanneer er een negatief reisadvies is afgegeven door het ministerie van Buitenlandse zaken krijgen reizigers hun geld terug, anders komt de annulering voor eigen rekening. Dat is overigens anders als de reis wordt geannuleerd door de vliegtuigmaatschappij zelf of het hotel in kwestie is gesloten. Volgens Consuwijzer hebben mensen recht op geld terug van de aanbieder die zijn diensten niet meer kan leveren. Dat kan alsnog betekenen dat niet alles wordt vergoed. Als bijvoorbeeld het hotel is gesloten, maar het land geen inreisverbod heeft, krijg je wel je geld terug van het hotel, maar niet van je vlucht. En andersom krijg je de hotelkosten niet terug als alleen de vlucht is geannuleerd.

Het lijken bijzaken, reisjes die in het water vallen, terwijl er wereldwijd meer dan 550.000 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Maar het is te gemakkelijk om alle vakantiesores te scharen onder het kopje luxe, zegt Ritchie Sangi (24), student aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “We hebben met de vriendengroep een sterfgeval meegemaakt, we moeten er echt uit samen om onze hoofden leeg te maken.”

Met negen anderen gaat hij naar een huisje in Frankrijk. Daar geldt nu code geel. “Maar als het oranje was, was ik ook gegaan. Ik ben vorig jaar niet met vakantie geweest, mijn laatste studiejaar breekt aan. Ik heb deze vakantie nodig.”