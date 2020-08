Het aantal besmettingen groeit fors. Wanneer is het tijd om in te grijpen?

Drukte op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland, vrijdag. Afstand houden is hier lastig. Beeld ANP / Sem van der Wal

1. Hoe werkt het coronadashboard?

De overheid wil de ernst van de pandemie in de gaten houden, zodat ziekenhuizen niet overbelast raken en kwetsbare mensen worden ontzien. De site coronadashboard.rijksoverheid.nl houdt belangrijke kengetallen bij, zoals het aantal ziekenhuis- en ic-opnamen per dag, nieuwe besmettingen en het reproductiegetal: de groeifactor van het virus. Als die kengetallen een signaalwaarde bereiken, is dat het teken dat strengere maatregelen nodig kunnen zijn. Het reproductiegetal is nu 1,4 en daarmee roodgekleurd, maar voor een besluit tot maatregelen zijn meer signalen nodig.

2. Vrijdag waren er 338 nieuwe besmettingen. Vorige week waren het er elke dag nog minder dan 200. Wanneer is het tijd om in te grijpen?

“Dat hangt af van de situatie,” zegt Menno de Jong, viroloog aan het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT). De afgelopen weken testten vooral jongvolwassenen (20-40 jaar) positief. Die groep heeft mildere ziekteverschijnselen en komt minder snel in het ziekenhuis dan zeventigplussers. Als de jongvolwassenen uit de buurt blijven van kwetsbare mensen, is de groei minder urgent.

Maar zonder grootschalige gedragsverandering is het een wetmatigheid dat de komende tijd het aantal ziekenhuis- en ic-opnamen zal toenemen. Vrijdag groeiden ze al licht. Als jongvolwassenen het virus doorgeven aan hun kwetsbaardere ouders kan de groei van het aantal opnamen versnellen. Met een blik op het dashboard bepalen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en het RIVM of het OMT bijeenkomt voor nieuw advies.

3. Wat gebeurt in andere landen die uit een lockdown zijn gekomen?

“De trend is: meer besmettingen en aanscherping van de maatregelen,” zegt epidemioloog-microbioloog Amrish Baidjoe, adviseur van het Global Outbreak Alert and Response Network van de Wereldgezondheidsorganisatie. Baidjoe volgt het Nederlandse coronabeleid kritisch. Hij benadrukt dat bij zo’n 60 procent van de Nederlanders die het virus oplopen, niet te herleiden is waar dat precies is gebeurd. Met het huidige bron- en contactonderzoek kunnen de GGD’s het virus daardoor slechts beperkt indammen. “Er is misschien al een wijdere verspreiding van het virus, al wordt keihard gewerkt om escalatie te voorkomen.”

4. Welke zorgen hebben experts?

“Het aantal besmettingen in Amsterdam en Rotterdam lijkt snel te groeien,” zegt De Jong. Soortgelijke cijfers zijn in Duitsland reden voor een semilockdown. Misschien wacht Amsterdam ook weer strengere maatregelen, zoals sluiting van (een deel van) de horeca. Of een verbod op samenscholingen van meer dan dertig mensen in plaats vanaf honderd, zoals nu.

Net als Baidjoe is De Jong bezorgd over de besmettingen onder mensen met een migratieachtergrond. GGD’s constateren er veel onder deze groep en onder studenten tijdens bijeenkomsten in de privésfeer, aldus het laatste OMT-rapport. Het Offerfeest is zo’n bijeenkomst. Het driedaagse familiefeest dat vrijdag is begonnen, is vergelijkbaar met Kerstmis. Naar schatting een miljoen moslims vieren het in Nederland. “Als de coronamaatregelen goed worden opgevolgd, is het geen probleem,” zegt De Jong, “maar het kan een verspreidings­evenement als carnaval worden.” Zo’n anderhalf miljoen mensen vierden dat feest.

5. Zijn mensen met een migratieachtergrond kwetsbaarder?

Mensen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de groep met lagere sociaal-economische status, blijkt uit tal van onderzoeken.“Naarmate je de sociaaleconomische ladder afdaalt, wordt communicatie van de overheid slechter gevolgd,” zegt Baidjoe. “Die communicatie wordt nu een beetje aangezwengeld, met influencers en een dialoog met moskeeën, maar het moet veel grootschaliger. Het kan geen verrassing zijn dat er mensen zijn die het Nederlands onvoldoende beheersen.”

Daarbij komt dat de gezondheid van met name ouderen met een migratieachtergrond relatief slecht is, aldus GGD-onderzoek. Aandoeningen als overgewicht en suikerziekte komen meer voor dan in vergelijkbare, autochtone leeftijdsgroepen en leiden tot een ernstiger verloop van Covid-19.