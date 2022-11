Hermitage haalt Rembrandt en tijdgenoten begin 2023 naar Amsterdam

Minerva in haar studeerkamer (1635) door Rembrandt van Rijn. Beeld The Leiden Collection

De tentoonstelling Rembrandt en tijdgenoten: historiestukken uit The Leiden Collection is speciaal samengesteld voor de Hermitage in Amsterdam en omvat tal van werken die decennialang niet in Nederland zijn geweest. Daaronder zijn schilderijen van Rembrandt van Rijn (1606-1669), zoals Minerva in haar studeerkamer (1635) en Buste van een bebaarde oude man (1633). Die laatste is zo klein dat het in de palm van je hand past.

Andere werken die naar Amsterdam komen zijn gemaakt door Rembrandts leermeester Pieter Lastman en van leerlingen en volgelingen, onder wie Ferdinand Bol, Arent de Gelder, Carel Fabritius, Frans van Mieris, Caspar Netscher, Godefridus Schalcken en Jan Steen. De tentoonstelling is het tweede grote internationale project van de Hermitage sinds de beëindiging van de samenwerking met zijn naamgenoot in Sint-Petersburg.

Wereldtournee

De Amerikaanse miljardair, zakenman, filantroop en kunstverzamelaar Thomas S. Kaplan en zijn vrouw Daphne Recanati Kaplan richtten The Leiden Collection op in 2003. Inmiddels telt deze meer dan 250 17de-eeuwse Nederlandse schilderijen en tekeningen.

Zittende vrouw aan het virginaal van Johannes Vermeer, een ander pronkstuk uit The Leiden Collection, is vanaf 10 februari te zien op de grote Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum.

In 2017 startten de Kaplans een wereldtournee met de meesterwerken van Rembrandt en zijn tijdgenoten om verbanden te leggen tussen verschillende culturen. Eerst waren ze te zien in het Louvre in Parijs, en reisden vervolgens naar Beijing, Shanghai, Moskou, Sint-Petersburg en Abu Dhabi.

De tentoonstelling is van 4 februari tot en met 27 augustus 2023 te zien in de Hermitage, waar nu nog Love Stories staat, een expositie in samenwerking met de National Portrait Gallery in Londen.