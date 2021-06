Herman Stok (1927-2021) presenteerde het eerste popprogramma op de Nederlandse buis

Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Bij de BBC heette het Jukebox Jury, in Nederland kwam het in 1961 op de buis als Top of Flop. Een vierkoppig panel oordeelde over nieuw uitgebrachte platen. Hoorden zij er een hit in, dan rinkelde presentator Herman Stok met een tafelbel (die hij had geleend van zijn moeder). Bij een negatief oordeel, zoals dat werd geveld bij plaatjes van – echt – Elvis Presley en The Beatles, dan kneep hij in een toeter.

Het eerste popprogramma op de Nederlandse televisie blonk uit in simpelheid, maar Stok werd er op slag een BN’er avant la lettre door, en zou dat nog lang blijven. De presentator, die woensdag op 93-jarige leeftijd overleed, was in de wilde jaren zestig een baken van beschaving. Hij was al halverwege de dertig toen hij aan Top of Flop begon, ging altijd onberispelijk gekleed en gekapt en sprak keurig Nederlands. Een ideale schoonzoon.

Meisjesidool Stok woonde op het moment van zijn doorbraak al jaren samen met zijn vriend Kees van Maasdam. De twee hadden al vanaf 1950 een relatie, aanvankelijk in het geheim. In datzelfde jaar haalde Maasdam, die bij de Vara werkte, Stok naar de radio. Op de Disselwagen was het eerste radioprogramma dat Herman Stok presenteerde. Zijn baan als boekhouder bij een groothandel in groente en fruit zegde hij op.

Tienerrubriek

In 1963 nam hij het presentatorschap over van Tijd voor Teenagers, een programma dat al sinds 1959 bestond. Zoals Top of Flop in Nederland het eerste popprogramma was op televisie, was het door Varamedewerker Co de Kloet bedachte Tijd voor Teenagers dat op de radio. Het programma had een eigen hitlijst, De Tijd voor Teenagers Top 10, die eerst door de luisteraars werd samengesteld en later werd gebaseerd op verkoopcijfers.

Stok, die in diezelfde tijd een wekelijkse tienerrubriek in Het Parool verzorgde, was er ook bij toen The Beatles in 1964 Nederland aandeden. Hij presenteerde de tv-show die de groep in het Hillegomse Treslong opnam voor de Vara en zat als radioverslaggever in de rondvaartboot waarmee de jongens hun beroemde tocht over de Amsterdamse grachten maakten. Stok had grote waardering voor The Beatles, hoewel hij zelf meer van zangers als Frank Sinatra en Bing Crosby hield.

Quiz

Een managementbureau voor artiesten dat Herman Stok en Kees van Maasdam in 1965 begonnen, was geen lang leven beschoren. Stok keerde terug naar de Vara, waar hij algemene radio- en tv-programma’s ging maken. Populair was in de jaren zeventig Z.O., een op zaterdagochtend uitgezonden radioshow die hij samen met Letty Kosterman presenteerde. Van Maasdam was de regisseur. Vast onderdeel was een quiz waarin luisteraars de stem van een bekende Nederlander moesten herkennen.

Vanwege een grote reorganisatie bij de Vara gingen Herman Stok en Kees van Maasdam in 1988 met vervroegd pensioen. Toen Van Maasdam in 2009 overleed, hadden de twee bijna 69 jaar een relatie gehad. Een maand geleden werd bij Stok een ernstige vorm van kanker vastgesteld. Zijn bel en toeter van Top of Flop, die hij altijd had bewaard, gaan naar het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid.