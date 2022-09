Herfstweer met flinke buien in aantocht

Een fietser fietst door een plas bij het Weesperplein in Amsterdam. Beeld Jakob Van Vliet

Woensdag regent het vooral in het zuiden van Nederland, in het noorden laat de zon zich zo nu en dan zien. Op zonnige plekken kan het nog 20 graden worden, waar het regent is dat 16 graden.

Donderdag krijgen we te maken met koelere lucht vanuit het noorden en komt de middagtemperatuur uit op 18 graden. Op de meeste plaatsen is het nog wel droog.

Onweren

Vanaf vrijdag gaat het harder waaien: aan zee kan de noordwestenwind kracht 7 bereiken. Vanuit de Noordzee trekken buien over het land, waarbij het in de kustgebieden kan onweren. “Er waait een matige, aan zee vaak krachtige, noordwestenwind en het wordt tussen de buien door een graad of 16. Hiermee is het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar,” aldus Weerplaza-weerman Raymond Klaassen. Een temperatuur van rond 19 graden is volgens Klaassen gebruikelijk half september.

Vooral vrijdag en zondag verlopen nat, bij een temperatuur tussen de 14 en 17 graden en op zondag wordt het niet warmer dan 12 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het wat droger en zonniger, later in de week wordt het weer wisselvalliger. De temperatuur gaat overdag wel iets omhoog, maar blijft ’s nachts wat achter.