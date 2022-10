Herfstgolf corona lijkt alweer op retour, aantal besmettingen daalt met 22 procent

Beeld ANP

Dat blijkt uit de weekcijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. Bij de GGD meldden zich de afgelopen week bijna 20 procent minder mensen dan een week eerder. Het aantal positieve tests daalde nog iets sterker, met 22 procent van 22.688 naar 17.623 per week.

Ook het aantal mensen dat in de Infectieradar van het RIVM klachten rapporteert, daalde. Het reproductiegetal lag op 11 oktober, de recentste datum waarvoor het berekend kon worden, tussen de 0,85 en 0,97. Dat duidt erop dat elke dag minder mensen besmet raken dan de dag ervoor.

In de ziekenhuizen daalde het aantal opnames niet, maar bleef het ongeveer stabiel. Op de intensive care is het aantal patiënten met corona vergeleken met de golven van 2020, 2021 en afgelopen winter nog steeds erg laag. Daar liggen nu 55 mensen vanwege het coronavirus, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Varianten

Nog altijd is het omikrontype van het virus de heersende variant in Nederland. Die kwam in de weken voor kerst vorig jaar op en zorgde toen voor grote paniek. Op stel en sprong kondigde het kabinet een lockdown af. Uiteindelijk viel het aantal ziekenhuisopnamen die de omikronvariant veroorzaakte relatief mee: de nieuwe variant besmette weliswaar in recordtijd heel veel Nederlanders, maar maakte wel ‘milder’ ziek dan zijn voorgangers.

De omikronvariant is inmiddels in allerlei subtypes aanwezig in Nederland. Iedere week kijkt het RIVM welke subvarianten opkomen en verdwijnen, om te kunnen voorspellen welke kant het uitgaat met het virus. Momenteel is dat echter moeilijk, schrijft het RIVM.

Een aantal types van omikron, luisterend naar namen als BF.7, BQ.1 en BQ1.1 dienden zich de afgelopen weken aan, maar geen van deze mutaties lukt het vooralsnog om echt dominant te worden. ‘Langetermijnprognoses zijn door de huidige co-circulatie van deze varianten niet mogelijk,’ schrijft het RIVM.