Henk Schiffmacher zet sinterklaastattoo in Amsterdamse Nicolaasbasiliek

In de hoek van de grote Nicolaasbasiliek tegenover Centraal Station staan twee stoelen en een tafeltje met tatoeagespullen klaar. Dat staat misschien gek, zo voor de beelden van Maria en Jezus, maar heeft een goede reden. Dit is het Nicolaasjaar en ter ere van de Amsterdamse patroonheilige wordt zaterdag, de dag dat ook Sinterklaas in het land arriveert, een speciale Sinterklaastattoeage gezet door tattoo-icoon Henk Schiffmacher.

De tatoeage werd 5 november geveild. De hoogste bieder, die 800 euro neerlegde, schonk de tatoeage aan Rudolf Westerlink. Hij krijgt er tussen de vele tattoos op zijn linkerarm nu een portret van de goedheiligman bij. Schiffmacher baseerde zijn ontwerp op eeuwenoude pelgrimsinsignes.

Drie goudklompjes

De tatoeage betekent veel voor Westerlink, die zich in 2014 bekeerde tot het katholicisme en inmiddels ook misdienaar is in de Nicolaasbasiliek. “Sint Nicolaas was de beschermheilige van de armen. Zelf werk ik met daklozen, dus ik voel me in die zin verbonden. Hij staat voor Amsterdam, mijn stad.”

De opbrengsten van de tattoo gaan naar Together We Rise, een stichting die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld. En dat is niet zomaar, vertelt diaken Rob Polet. “In een van de verhalen over Sint Nicolaas wordt verteld dat hij drie goudklompjes uitdeelde aan drie arme meisjes die geen bruidsschat konden betalen. Als je dat niet kon, betekende dat toen vaak dat je in de prostitutie zou belanden. Hij wilde hen daarom helpen. Daar komt onze sinterklaastraditie van het gooien van gouden munten vandaan.”

Heilige vloeistof

Tijdens de tattoosessie, die bij elkaar ruim een half uur duurt, geeft Westerlink geen krimp. Af en toe komen nieuwsgierige toeristen op het zoemende geluid van de pen af.

“We hebben hier een relikwie in de maak!,” roept Schiffmacher als hij de voltooide prent schoonveegt. De tatoeëerder zinspeelt op het heilige relikwie dat vorig jaar in de kerk werd bijgezet: een stuk rib van - naar overlevering - Sint Nicolaas zelf.

De diaken zegent na afloop de tattoo en een glunderende Westerlink met wat heilige vloeistof uit de graftombe van Sint Nicolaus in het Italiaanse Bari. Schiffmacher, nooit verlegen om een grapje, staat erbij te kijken: “Straks krijg je opeens een baard en wil je heel veel cadeautjes uitdelen.”

